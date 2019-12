Flüchtlinge: Die Christkinder auf Lesbos

„Der Retter ist da“, heißt es im Weihnachtslied. Aber es stimmt nicht. Es gibt keinen Retter für die Flüchtlinge auf Lesbos, es gibt keinen Retter für die 43.000 Flüchtlinge, die seit August in Griechenland angekommen sind. Ein paar Regierungen der EU spenden dünne Decken, aber keine starke Hilfe.

Auf Lesbos versinken die Flüchtlinge im Dreck und in der bewussten Untätigkeit der europäischen Regierungen. Die Helfer sind der Not nicht mehr gewachsen. Sie berichten vom unglaublichen Elend, vom Grauen; von Kleinkindern, die ihren Kopf auf den Boden schlagen, die sich das Haar ausreißen und sich in die Arme beißen. Sie berichten von immer mehr Suizidversuchen verzweifelter Menschen.

Lesbos: Bundesregierung wartet auf europäische Lösung

Bundesinnenminister Seehofer weigert sich, die tausend Kinder und Jugendlichen, die im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos dahinvegetieren, nach Deutschland zu holen. Die Bundesregierung wartet auf eine europäische Lösung. Es ist ein inhumanes, es ist ein tödliches, es ist ein kriminelles Warten.

Nicht einmal die Regeln der Familienzusammenführung werden angewendet. Sie könnten eine Sogwirkung entfalten, heißt es. Es ist ein anderer Sog entstanden: Der Sog der brutalen Gleichgültigkeit, wie sie Papst Franziskus schon 2013 angeprangert hat. Die Gleichgültigkeit, die Untätigkeit soll der Abschreckung dienen. Ein Europa, das so agiert, ist kein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; es ist ein Raum der exzessiven Unbarmherzigkeit und der Gnadenlosigkeit.

Christkinder, auch wenn sie keine Christen sind

Vor sieben Jahren hat diese EU den Friedensnobelpreis erhalten. Wenn sie mit Flüchtlingen so umgeht, müsste ihr dieser Preis eigentlich wieder aberkannt werden. In den Weihnachtsgottesdiensten muss von der Not der Flüchtlingskinder gepredigt werden. Sie alle sind Christkinder, auch wenn sie keine Christen sind, sie alle sind Gotteskinder.

Die europäischen Regierungen, die sich der Hilfe verweigern, sind nicht viel besser als der König Herodes in biblischen Zeiten, der die Kinder hat umbringen lassen. Man wird das 21. Jahrhundert einmal daran messen, wie es mit Flüchtlingen umgegangen ist. Man wird es daran messen, welche Anstrengungen unternommen wurden, um Menschen in höchster Not zu retten.

Kleine Vereine stehen für große humanitäre Traditionen

Dann werden es ein paar kleine Vereine wie Sea Watch, Sea Eye und Ärzte ohne Grenzen sein, die für die großen humanitären Traditionen Europas stehen.

Die Weihnachtspredigt von 2019 geht wie folgt: Man darf Flüchtlinge nicht absichtlich schlecht behandeln, um auf diese Weise angebliche „Anreize“ zu begrenzen. Man darf Flüchtlinge nicht zu Menschen dritter Klasse machen. Menschenwürde darf nicht gebruchteilt und Asylpolitik nicht nach dem Motto gemacht werden: „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“; Flüchtlinge, Flüchtlingsfamilien, Flüchtlingskinder sind keine Späne.

Es gäbe schon ein Mittel, um die Verhältnisse in den Fluchtländern zu verbessern: gerechten Handel. Solange europäische Butter in Marokko billiger ist als die einheimische, solange schwimmende Fischfabriken alles wegfangen, was zappelt – so lange muss man sich etwa über den Exodus aus Afrika nicht wundern.

Weihnachten ist kalendarisch am 24./25. Dezember. Das wirkliche Weihnachten ist in diesen Zeiten dann, wenn Flüchtlinge gerettet werden. Das wirkliche Weihnachten ist dann, wenn Flüchtlingskinder wieder sprechen, spielen und essen. Das wirkliche Weihnachten ist dann, wenn „Der Retter“ wirklich kommt – und er nicht nur im Weihnachtslied besungen wird.

Dies ist ein Kommentar aus der Reihe bei NDR Info. Sie werden sonntags um 9.25 Uhr auf NDR Info gesendet und sind auch hier zu finden.