Hamburg. Machen wir es uns oft genug klar, dass wir in famosen Zeiten leben (dürfen)? Nicht nur ein Kranker weiß einen ganz gewöhnlichen Tag plötzlich zu preisen. Seine Hoffnung: Wenn’s bloß wieder so wäre wie zuvor! Hat man die sorgenfreien Wochen ausreichend wertgeschätzt? Mit Inhalt gefüllt? Gutes wird allzu rasch selbstverständlich. Liegt es in der Natur des Menschen, permanent nach mehr zu streben? Für manchen ist Stillstand oft schon Rückschritt.

Gedanken wie diese kamen unserem Leser Hans Krausz beim Aufräumen des heimischen Kellers in den Sinn. Zwischen allem möglichen Krimskrams entdeckte der Unternehmensberater einen kleinen, vergilbten Zeitungsausschnitt, vermutlich mehr als sieben Jahrzehnte alt. In wenigen Zeilen wird über die „109. Zuteilungsperiode“ berichtet.

Was Hamburger nach dem Hungerwinter zugeteilt bekamen

Am 8. Dezember 1947, wenige Monate nach dem schlimmsten Hungerwinter seit Menschengedenken, wurden an die Hamburger Bevölkerung ausgegeben: 1500 Gramm Brot, 250 Gramm Nährmittel, 100 Gramm Fleisch, 50 Gramm Margarine. Nicht pro Tag, sondern für vier Wochen, bis 4. Januar 1948, also Weihnachten und den Jahreswechsel inklusive. Kinder erhielten zum Christfest als Sonderration ein halbes Kilo Äpfel.

Diese Nachricht, ganz sachlich notiert, ließ Hans Krausz innehalten. „Dieser Zeitungsschnipsel hat mich wieder daran erinnert, wie gut es uns eigentlich geht“, schrieb er der Redaktion. In der Tat erinnern sich noch viele Bürger an eine grausame, von Krieg, Unterdrückung und Elend geprägte Ära – sehr persönlich oder aus Erzählungen.

So lange sind Hunger und Not noch nicht her

Auch das Museum für Hamburgische Geschichte zeigt Dokumente aus einer glücklicherweise vergangenen Zeit. Wobei materielle Not nicht selten einherging mit körperlicher und seelischer Pein. Wärme, so oder so, war im eiskalten Winter 1946/47 und danach eine Frage von Leben oder Tod. Verdammt lang ist das her. Aber so lange dann wieder doch nicht.

Darüber nachzudenken macht Sinn. Meint nicht nur Herr Krausz.