Hamburg. Haben Sie Ersparnisse auf der Bank? Dann sollten Sie genauer wissen, was Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vor einiger Zeit vorgeschlagen hat. Es geht dabei um die sogenannte Einlagensicherung.

Auch Banken können konkursgehen: Das traditionelle Geschäft einer Bank besteht darin, Spareinlagen als Kredite zu verleihen. Wenn nun viele Kredite nicht zurückgezahlt werden – etwa wegen Firmenpleiten in einer Rezession –, bekommt die Bank Pro­bleme, den Sparern ihr Geld zurückzuzahlen. Sie kann zwar ihr Eigenkapital anzapfen. Doch wenn das nicht reicht, ist die Bank pleite. Und die Sparer verlieren ihre Ersparnisse.

Damit der Schaden für die Sparer in Grenzen gehalten wird, gibt es die Einlagensicherung: Banken müssen in einen Topf einzahlen, aus dem die Sparer einer insolventen Bank mit bis zu 100.000 Euro entschädigt werden.

EU-Kommission will die Einlagensicherung europäisieren

Die Einlagensicherung ist bislang national: Wenn eine italienische Bank pleitegeht, muss die italienische Einlagensicherung die Sparer entschädigen, aber nicht die deutsche. Seit Jahren will die EU-Kommission die Einlagensicherung europäisieren, also die Haftung vergemeinschaften. Ihre Begründung: Der Binnenmarkt ist ein Markt ohne nationale Grenzen. Grundsätzlich zählt dazu auch die Kapitalverkehrsfreiheit: Deutsche Banken dürfen in Italien Geschäfte machen, zyprische in Frankreich.

Ein Binnenmarkt, der seinen Namen verdient, benötigt auch für Banken EU-einheitliche Vorschriften. Das soll verhindern, dass etwa zyprische Banken dank laxer nationaler Vorschriften Wettbewerbsvorteile gegenüber deutschen Banken mit strengen Vorschriften haben. Daher gab es gerade in den letzten Jahren viele sinnvolle Harmonisierungen von Vorschriften für Banken.

Deutschland leistete Widerstand - bisher

Ein weißer Fleck ist allerdings die Einlagensicherung. Das will die EU-Kommission ändern. Schon 2015 legte sie – massiv unterstützt von Italien, Zypern und Griechenland – einen Gesetzentwurf für eine gemeinsame Einlagensicherung der Euro-Staaten vor. Doch etliche Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, leisteten bislang vehement Widerstand. Begründung: Die Einlagensicherung für deutsche Sparer soll nicht bei einem Konkurs einer südeuropäischen Bank ihr Geld weggeben müssen.

Andersherum würde das auch gelten – aber nur theoretisch. In den südlichen Ländern ist das Risiko von Bankenpleiten ungleich größer: Der Anteil ausfallgefährdeter Kredite liegt in Italien bei acht Prozent, in Zypern bei 19 Prozent, in Griechenland bei 39 Prozent – in Deutschland nur bei gut einem Prozent. Daher war die deutsche Devise: Zuerst müssen die Südländer ihre faulen Kredite abbauen; danach kann man über eine europäische Einlagensicherung verhandeln.

Will Olaf Scholz das Image des deutschen Blockierers loswerden?

Diese Position hat Bundesfinanzminister Scholz jetzt aufgegeben. Er fordert zwar weiterhin einen Abbau der faulen Kredite, will darüber aber jetzt gleichzeitig im Paket mit der europäischen Einlagensicherung verhandeln. Das kann aber nicht im Interesse der deutschen Sparer liegen. Denn bei Verhandlungen werden immer Kompromisse gemacht, oft auch faule.

Warum dann dieser plötzliche Sinneswandel? In Berlin wird gesagt: Scholz will das Image des deutschen Blockierers loswerden und den Schwarzen Peter auf die Südländer abschieben. Nach dem Motto: Der Abbau der faulen Kredite wird dort ja doch nicht gelingen.

Gibt es einen Deal zwischen der EU-Kommission und Scholz?

In Brüssel hört man hinter vorgehaltener Hand eine ganz andere Erklärung: Deutschland hat mit der Nord/LB in Hannover eine marode Bank, die wegen vieler fauler Schiffskredite am Abgrund steht. Um sie über Wasser zu halten, soll sie staatliche Hilfen in Milliardenhöhe erhalten. Diese Hilfen muss die EU-Kommission genehmigen. Das darf sie aber nur unter strengen Bedingungen, und ob die Nord/LB diese Bedingungen erfüllt, ist mehr als zweifelhaft.

Also müsste die Nord/LB eigentlich abgewickelt werden, was für die deutschen Sparkassen massive Geld- und Imageschäden bedeuten würde. Der Deal zwischen EU-Kommission und Scholz: Deutschland gibt seine Blockadehaltung bei der Einlagensicherung auf, und Brüssel drückt bei der Rettung der Nord/LB beide Augen zu. Wenige Tage nach Scholz’ Vorschlag für Paketverhandlungen wurde bekannt, die EU-Kommission werde die Staatshilfen für die Nord/LB genehmigen. Noch Fragen?