Trotz Scheidung – EU und Briten müssen Freunde bleiben

Hamburg. Großbritannien und die Europäische Union: Das ist ein bisschen wie bei einer ramponierten Beziehung, die am Ende doch in die Brüche geht. Vor Jahren wurde erstmals der Wunsch nach Scheidung offen ausgesprochen. Dann hadert der trennungswillige Partner mit sich, ist hin- und hergerissen. Nach heftigen inneren Kämpfen kommt der Schlussstrich. Und mit ihm das Gefühlschaos beim Verlassenen: Erleichterung, dass es vorbei ist. Befreiung, aber auch innere Leere und ein Schuss Melancholie. Es waren ja nicht nur schlechte Zeiten.

Fulminanter Wahlsieg des Brexit-Predigers Boris Johnson

Das ist die Geschichte über das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016. Mit der Parlamentswahl und dem fulminanten Wahlsieg des Brexit-Predigers Boris Johnson ist klar: Das Land will raus aus der Gemeinschaft. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, lässt sich der kollektive Stoßseufzer zusammenfassen.

Man muss festhalten: Es war keine Liebesheirat. Großbritannien wurde erst spät – 1973 – Mitglied der Gemeinschaft. Die Briten waren nie glühende Europäer. Sie hatten von Beginn an eine eher pragmatische Einstellung zum Brüsseler Club. Die eigenen Interessen standen immer an erster Stelle. Legendär der Auftritt der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher, die 1984 mit dem Schlachtruf „I want my money back“ einen satten Britenrabatt herausholte.

Die Briten sind eigen, gelegentlich schrullig

Zugegeben: Die Briten sind eigen, gelegentlich schrullig. Aber sie haben auch den Fußball erfunden, die Beatles aus Liverpool entzückten mit ihrer Musik Generationen weltweit. Und sie haben die Queen, die seltsam aus der Zeit gefallen scheint – und doch ein liebenswerter Stabilitätsanker in verrückten Zeiten ist.

Premier Johnson verkörpert eine neue Qualität britischer Kauzigkeit. Er steht für einen populistischen Nationalismus, der starke Anleihen bei der US-Variante von Donald Trump genommen hat. „Make Britain Great Again“ hätte Johnsons Slogan frei nach Trump lauten können. Der konservative Politiker hat mit dem Brexit nicht das überzeugendere Konzept vorgelegt. Er zog einen Stimmungswahlkampf durch: Mit der Wortgewalt eines Märchenerzählers malte er eine rosige Zukunft ohne die EU – gemischt mit Halbwahrheiten, gelegentlich auch Lügen, oft faktenfrei.

Es gibt keinen Grund zur Schadenfreude

Den Briten wird der ernüchternde Praxistest nicht erspart bleiben. Der Traum von der Renaissance des alten „Empires“ wird nicht die Arbeitsplätze aus der verloren gegangenen Kohleindustrie zurückbringen. Patriotismus ist eine emotionale Währung, die sich nicht auf dem Bankkonto anlegen lässt.

Dennoch: Es gibt keinen Grund zur Schadenfreude. Die Devise für die EU und Großbritannien heißt: Auf zu neuen Ufern! Es kommt nun darauf an, zügig ein Freihandelsabkommen auszutüfteln, das faire Wettbewerbsbedingungen gewährleistet.

Die Briten können keine Zollfreiheit erhalten und gleichzeitig auf dem Weltmarkt Produkte zu Dumpingpreisen verkaufen – vorbei an allen Umwelt- und arbeitsrechtlichen Standards der EU. Das wird vermutlich nicht ohne eine Verlängerung um ein weiteres Jahr gehen, also bis Ende 2021. Andernfalls droht doch noch ein chaotischer Brexit am 31. Dezember 2020.

Die Briten bleiben wichtige Partner der Europäer – nicht nur bei den Handelsbeziehungen. Auch die Zusammenarbeit der Geheimdienste ist im Antiterrorkampf unverzichtbar. Das Gleiche gilt für die militärische Kooperation in der Nato. Und eine EU-Außenpolitik ohne das Beiboot Großbritannien ist im Zeitalter des aufziehenden Großmachtduells USA–China schlichtweg undenkbar. Nach der Scheidung heißt es daher: EU und Briten müssen Freunde bleiben.