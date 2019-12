Drei aus vier und Bayern München mit einem neuen Rekord: Sechs Gruppenspiele in der Champions League, sechs Siege. Nie war ein deutsches Team besser in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Und das als Tabellensiebter der Bundesliga. Auch RB Leipzig und Borussia Dortmund, Letztere wenn auch mit Zittern, Zagen und Supertorwart Roman Bürki, haben es ins Achtelfinale geschafft. Lediglich Bayer Leverkusen ist auf der Strecke geblieben, darf aber in der Europa League weiterspielen.

Drei aus vier also. Da ist man versucht zu rufen: Wir sind wieder wer! Aber gemach: In der vergangenen Saison war es ebenso. Und dann gab es den großen Achtelfinalcrash gegen die Teams aus England. Drei Begegnungen, drei Niederlagen. Die Kräfteverhältnisse erwiesen sich als eindeutig.

Wenn wir jetzt mal schauen, wer da sonst noch so seine Teams durchgebracht hat in die K.-o.-Phase der Königsklasse, dann sehen wir: Vier Engländer, vier Spanier – also volle Kapelle jeweils. Dazu drei Italiener und zwei Franzosen. Die fünf europäischen Topligen sind also dieses Mal unter sich. Keine „Störenfriede“ mehr aus den Niederlanden, Portugal, der Türkei, Belgien oder der Ukraine, die in den vergangenen Jahren immer wieder dazwischengehauen hatten. Diese Tendenz ist eindeutig und kein Zufall.

Fußballromantik nimmt ab, Vorhersehbarkeit zu

Geld schießt Tore. Punkt. Die Umsätze und Einnahmen der fünf europäischen Topligen haben sich inzwischen vom Rest meilenweit entfernt. Die englische Premier League kassiert allein 2,3 Milliarden Euro Fernsehgelder pro Jahr. Das ist doppelt so viel wie die Bundesliga (1,16 Milliarden). Die spanische La Liga, die italienische Serie A und von 2020 an auch die französische Ligue 1 sind mit jährlich 1,1 Milliarden dabei. Zum Vergleich: Die Ligen in Österreich und den Niederlanden erhalten im Jahr etwa 35 Millionen Euro aus TV-Einnahmen.

Schaut man auf die Gesamteinnahmen, also zusätzlich vor allem Sponsorengelder und Merchandise-Umsätze, dann führte Real Ma­drid laut der „Deloitte Money List“ im vergangenen Jahr mit 750 Millionen Euro. Bayern ist immerhin auf Platz vier (hinter Barcelona und Manchester United) mit 629 Millionen. Unter den 24 Vereinen mit den höchsten Einnahmen 2018 findet sich kein einziger, der nicht aus den fünf Topligen stammt.

Da ist es kein Wunder, dass aus Salzburg eine Art Transfer-Einbahnstraße zum RB-Partnerclub nach Leipzig eingerichtet ist und ein Shootingstar wie der Norweger Erling Haaland nach nur einem halben Jahr in Salzburg nun kurz vor einem Wechsel nach Dortmund oder Leipzig steht. Matthijs de Ligt (Juventus Turin), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Kasper Dolberg (Nizza) und Lasse Schöne (Genua), die mit Ajax Amsterdam im Frühjahr im Halbfinale standen, wurden im Sommer für insgesamt 191,5 Millionen an Vereine aus den fünf reichen Ligen verkauft. Das junge, sympathische Ajax, das als Außenseiter so viel Spaß gemacht hatte, ist jetzt in der Vorrunde gescheitert. Die Fußballromantik nimmt ab, die Vorhersehbarkeit dafür zu. Viele Fußballfans nehmen das Geschehen in der Vorrunde der Champions League nur noch mit einem Achselzucken wahr.

Sky wurde die Champions League zu teuer

Dazu passend kam am Donnerstag die offizielle Bestätigung, dass der Pay-TV-Sender Sky Deutschland nach 20 Jahren die Rechte an der Champions League von der Saison an 2021/22 vor allem an den Streamingdienst DAZN verloren hat. „Wir haben eine ökonomisch klare und verantwortungsbewusste Sicht auf den Wert von Sportrechten“, sagt Sky-Vorstandschef Carsten Schmidt. Mit anderen Worten: Die Champions League wurde Sky Deutschland zu teuer.

Der Appetit der Vereine ist grenzenlos. Sogar die Planspiele zur Gründung einer vom Dachverband unabhängigen „Superliga“ mit eigener Vermarktung sind von einigen Großclubs ja schon intensiv betrieben worden. Die Uefa musste also mit an der Preisschraube drehen. Für Sky Deutschland aber stehen Aufwand und Ertrag nun offenbar in keinem Verhältnis mehr zueinander. Immerhin wird das ZDF mittwochs eine Zusammenfassung der Höhepunkte im Free-TV zeigen. Sogar das Finale gäbe es im „Zweiten“ live zu sehen, wenn ein deutsches Team dabei ist. Schaun mer mal, sagen die Bayern. Sehr wahrscheinlich ist das jedoch nicht, Rekord hin oder her.