Die Menschheit hat Großes vollbracht, und manches, was ihr zu Ehre gereicht. Sie forscht und strebt und ist sich selbst nie genug. Sie erfindet stets neue Dinge, sie ist auf Entdeckungen aus – und sie steht nie still. Sie hat Flugzeuge gebaut und den Himmel erobert. Sie reist ganz schrecklich gerne.

Damit aber macht sie ihr Zuhause kaputt, denn Fliegen ist ein Klimakiller, das weiß spätestens seit der imposanten und heroischen Greta-Thunberg-Show jeder. Jetzt kommt die abseitige, kleinkarierte und schwache Seite der Menschheit ins Spiel. Sie ist groß darin, sich selbst in ihrer Zerstörungskraft zu erkennen und anschließend: nichts zu tun.

Das zeigt eine neue Umfrage, laut der allen wissenschaftlichen Erkenntnissen und „Fridays for Future“-Demos zum Trotz lediglich ein Viertel aller Reisenden in den vergangenen zwölf Monaten an das Klima gedacht hat. Weitere 25 Prozent der Befragten gaben an, das Klima habe sie in ihrem Reiseverhalten nicht beeinflusst, „weil sie bei den Verkehrsträgern ohnehin keine Alternative hätten“.

Es wurde noch nicht genug fürs Klima getrommelt

Geradezu niederschmetternd war das Ergebnis im Hinblick auf die Frage, welches Verkehrsmittel bei einer mittellangen Strecke von rund 300 Kilometern wohl die geringsten Umweltauswirkungen habe. Jeder Fünfte gab da in Deutschland das Auto an. Ach so? Und Kohlekraftwerke machen die Luft so schön rein, oder was? Und Fahrräder sind Dreckschleudern, weil, weil ... sie so viel Staub aufwirbeln?!

Wahrscheinlich ist es einfach so, dass im Autoland Deutschland manch einem verborgen geblieben ist, dass es auch ein Transportmittel namens Zug gibt. Kann ja sein, dass es Menschen gibt, die von der Gretafizierung des Alltagslebens durchaus ein wenig genervt sind. Man ist geneigt zu sagen, dass noch längst nicht genug fürs Klima getrommelt wurde.