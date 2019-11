Andreas Pröpping kreiert Hamburg für Fans

Gewohnt hat er schon in Bramfeld, Barmbek-Nord, Winterhude, Eilbek und Hamm. In Farmsen ist er zur Schule gegangen, dort hat er auch Fußball gespielt. Zudem bei Vereinen in Berne, Eidelstedt, Wandsbek. Andreas Pröpping hat in 31 Lebensjahren beachtliche Hamburger Lokalkompetenz erworben. „Ich war jedenfalls schon auf ungefähr jedem Sportplatz, und es heißt, dass ich mich in Hamburg gut auskenne“, sagt der studierte Sportjournalist und -manager.

Das war hilfreich für ein Projekt der von Pröpping mitgegründeten Kommunikationsagentur. Unter dem Motto „Hauptsache Hamburg“ vermarktet sie jetzt auch Fan-Artikel. Das Besondere: Für jeden der mehr als 100 Stadtteile haben die Kreativen einen Spruch kreiert, der Shirts, Taschen, Becher ziert.

Für Pröpping käme Hamm infrage. „Ein extrem unterschätzter Stadtteil.“ Inzwischen lebt der Single in Hohenfelde. „Die Wohnung ist ein Glücksgriff. Günstige Miete, Blick zur Alster, großer Balkon zum Grillen“, sagt er. Ein weiterer Umzug ist vorerst nicht geplant.