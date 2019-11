Starke Industrie hilft Klimaschutz

Bürgermeister Peter Tschentscher hat am Montag das Bündnis der Stadt mit der Hamburger Industrie vorgestellt und ihr dabei zahlreiche Hilfen versprochen. Selbst wenn davon auszugehen ist, dass ein Großteil der beschlossenen Maßnahmen von dieser Regierung vor den Bürgerschaftswahlen im Februar nicht mehr realisiert werden, so hat das Bündnis seinen Zweck dennoch erfüllt. Es veranschaulicht Tschentschers wirtschaftspolitische Haltung und macht deutlich: Mit ihm an der Spitze steht die SPD zur Industrie.

Damit greift Tschentscher direkt in den Wahlkampf ein, aus dem er sich im Gegensatz zu seinen Koalitionspartnern von den Grünen bisher herausgehalten hat. Und er tut es auf seine Art: staatstragend, präsidial und ohne die Grünen dabei anzugreifen.

Autor Martin Kopp ist Hafenexperte des Hamburger Abendblatts

Foto: HA

Jene haben in den vergangenen Tagen gar keinen Zweifel daran gelassen, was sie von diesem Bündnis in Wirklichkeit halten, und ihr Fernbleiben bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung am Montag ist nur ein weiterer Beleg für ihre Provokationen. Sie halten das Bündnis für einen Gefälligkeitspakt für die Industrie und nicht für den Klimaschutz.

Tschentscher steht inhaltlich auf einem anderen Standpunkt, aber auch bei ihm geht es um den Klimaschutz: Er sagt, wenn wir die Industrie bei der Umstellung auf nachhaltige Produktionsprozesse unterstützen, anstatt sie zu gängeln, können wir mehr für den Klimaschutz erreichen. Das mag eine Politik sein, die Umweltverbänden nicht gefällt und wahrscheinlich nicht einmal allen Mitgliedern in Tschentschers eigener Partei SPD. Am Ende ist entscheidend, was herauskommt.

Die Industrie ist jetzt gefragt zu zeigen, dass sie den Vertrauensvorschuss zu Recht genießt. Sie muss ihre Klimaschutzbemühungen vorantreiben.