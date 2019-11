Tierversuche: Mehr Einsatz in der Forschung

„In Hamburg und an jedem anderen Ort – stoppt Tierversuche sofort“, skandierten viele Menschen bei der Demo am Sonnabend in der Hamburger Innenstadt. Diese Forderung wird leider noch lange ein frommer Wunsch bleiben. Denn die Entwicklung von Ersatzmethoden macht zwar Fortschritte, spielt hierzulande in der Forschung aber immer noch eine untergeordnete Rolle – zu wenig Geld gibt es dafür, zu wenig Renommee ist damit verbunden.

Hamburg müsste hier einen größeren Beitrag leisten. Wer die Hansestadt zu einer herausragenden Metropole der Wissenschaft machen will, wie es Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) anstreben, der muss auch ein überzeugendes Zeichen setzen wollen gegen einen Missstand, der ganz offensichtlich viele Menschen bewegt. Tierversuche vermeiden? Noch kein großer Wurf Der mit nunmehr 50.000 Euro dotierte „Hamburger Forschungspreis zur Erforschung von Alternativen zum Tierversuch“ und drei mit 500.000 Euro geförderte Forschungsprojekte zur Vermeidung von Tierversuchen am UKE sind zwar löblich, aber kein großer Wurf. In Berlin fördert der Senat ein neues Zen­trum für Alternativmethoden zu Tierversuchen von 2018 bis 2022 mit 1,8 bis zwei Millionen Euro – pro Jahr. Ob die von Rot-Grün initiierte Verankerung des Tierschutzes im Hamburger Hochschulgesetz dazu beiträgt, die Zahl der Tierversuche deutlich zu verringern, muss sich erweisen. Ein überzeugendes Zeichen wäre es, wenn am UKE eine – ausreichend finanzierte – Professur für tierversuchsfreie Forschung eingerichtet werden würde, wie es die Grünen anstreben. Ohne Tierversuche gehe es nicht; Alternativmethoden stießen an Grenzen, wenn Forscher komplexe Zusammenhänge des gesamten Organismus nachvollziehen wollten, erklären die bedeutendsten Wissenschafts- und Forschungsorganisationen in Deutschland. Die Zahl der Tierversuche zu re­duzieren – das muss aber möglich sein.