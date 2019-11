Briefe an die Redaktion: 14. November 2019

Hafen an die Küste verlagern

13. November: Die Grasbrook-Chance. Wohnungen und Industriebetriebe nebeneinander auf der Elbinsel – ein Modell für die Zukunft

Wie wäre es denn, wenn der gesamte Hafen an die Küste verlagert, und so eine Bebauung mit dringend nötigem Wohnraum für die immer mehr Menschen geschaffen würde. Man hätte die Chance, etwas wirklich Großes und Nachhaltiges zu schaffen. Der ständige Druck, sich auf immer größere Schiffe einstellen zu müssen und eine teure Elbquerung – von der heute schon feststeht, dass das Bauwerk schon bei Baubeginn zu klein sein wird – über oder unter dem Fluss hindurch bauen zu müssen, entfällt. Auch die unsägliche, fortwährende Vertiefung der Elbe würde auf ein gesundes Maß reduziert. Wenn sich wirkliche Fachleute und nicht mehr oder weniger begabte Politiker mit diesem Plan beschäftigen würden, könnte ein völlig neuer Lebensraum entstehen. Um zu den neu entstandenen Arbeitsplätzen an der Küste zu gelangen, wäre der Bau einer richtig dimensionierten Schnellbahn angesagt, die ganz nebenbei auch einen neuen Flughafen bedienen könnte. Denn auch dieser gehört nicht ins Stadtgebiet, sondern deutlich entfernt vom Lebensraum der Menschen. Der Abtransport der Güter vom neuen Hafen könnte dann auf neu gebauten Bahnlinien erfolgen, die – richtig geplant – unsere Autobahnen deutlich entlasten würden. Was wäre es doch für eine tolle Sache, etwas von Grund auf neu entstehen zu lassen. Mit echtem Willen wäre auch eine Finanzierung machbar und es entstünden Arbeitsplätze für lange Zeit. In China wäre das vermutlich in fünf bis sechs Jahren erledigt.

Wolfgang Popp, Bargteheide

Wohin mit dem Elbwasser?

Die Frage ist: Wer finanziert die Folgen? Der Kleine Grasbrook liegt mitten in der Elbe und läuft zurzeit bei fast jedem unnormal überhöhten Wasserstand der Elbe mit riesigen Mengen Elbwasser voll, Elbwasser, das nicht mehr in die Stadt läuft. Auf der Nordseite hat der Senat dieser Gefahr für die neue Speicherstadt in Rothenburgsort vorgebeugt, indem er durch eine gewaltige Warft hinter dem Elbdeich dafür gesorgt hat, dass die Hamburger Pfeffersäcke bei Hochwasser und zu erwartendem Deichbruch trocken bleiben. Schon jetzt läuft leichtes Hochwasser über die Staustufe Geesthacht rückwärts elbaufwärts, weil der Auffangraum für die Wassermassen, die bei Orkan die Elbe aufwärts kommen, einfach durch Eindeichungen zu klein geworden ist. Hamburg liegt eben nicht an der offenen See, wo Hochwasser auch mal zur Seite gedrängt werden kann, Hamburg liegt am Ende eines sich immer mehr verjüngenden Mündungstrichters, dessen natürliche Seitenwände nicht hoch genug sind, um dem durch Westwinde eingebrachten Meereswasser von der Nordsee standzuhalten.

Uwe Huntenburg, Reinbek

Besetztes Gebiet ohne Wasser

13. November: Fragwürdiges Urteil gegen Israel. Die EuGH-Entscheidung hat politische Konsequenzen

Meiner Meinung nach ist die Kennzeichnungspflicht für Exportprodukte aus den von Israel besetzten Gebieten z.B. im Westjordanland sehr gerechtfertigt und würde auch meine Kaufentscheidungen begründen. Mit ist es nicht gleichgültig, ob ich eine Pampelmuse aus dem israelischen Staatsgebiet esse oder aus den besetzten Gebieten. Das Land und vor allem das Wasser, das die Pampelmusen zum Wachsen brauchen, wird schon seit Beginn der Besetzung der dort lebenden – auch palästinensischen – Bevölkerung abgegraben, die keine Möglichkeit hätte, ihre Produkte (falls sie denn überhaupt welche produzieren könnten) auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Das hat mit Antisemitismus nichts zu tun, sondern mit israelischer Siedlungspolitik.

Christiane Röhling, Hamburg

Position doppelt besetzen

13. November: Der grüne Liebling und die K-Frage. In einer Umfrage wünschen sich grüne Wähler, dass die Ökopartei erstmals einen Kanzlerkandidaten aufstellt

Die Öffnung der Bundeskanzlerschaft und Bundespräsidentenschaft für eine Doppelbesetzung mit einer Frau und einem Mann ist nur eine Organisationsregel und keine Wertentscheidung. Vor 15 Jahren gab es ja auch eine heftige Diskussion, ob es den Titel einer „Bundeskanzlerin“ geben könnte, wer erinnert sich heute überhaupt noch daran? Immer mehr Parteien haben zwei Personen als Vorsitz. Was spricht dagegen, dies auch für die Führungspositionen in der Bundesrepublik zu ermöglichen? Es ist an der Zeit, die Artikel 54 (Bundespräsident) und 62 (Bundeskanzler) mit einer entsprechenden Öffnungsklausel zu verändern.

Michael Rothschuh, Hamburg

Absurde Gesetzgebung

13. November: Windkraft-Ausbau: Strikte Abstandsregel für Windräder geplant

Wie absurd soll die Gesetzgebung denn noch werden? Da werden Klimaziele formuliert, der Ausstieg sowohl aus Atomkraft als auch Kohle beschlossen und gleichzeitig werden der Windenergie Knüppel zwischen die Beine geworfen und Steine, wenn nicht Felsen, in den Weg gelegt. Während kleinste Ansiedlungen vor den – ach so bösen – Windrädern geschützt werden sollen, werden in den Braunkohlegebieten nicht nur Wälder abgeholzt und wertvolles Ackerland vernichtet, sondern ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und die Anwohner umgesiedelt. Die Politik macht sich gänzlich unglaubwürdig.

Michaela Lorscheider, Buchholz

Groß das Logo, klein die Ware

13. November: Zwei Millionen Kilometer zusätzliche Bons

Wenn ich meinen Kassenbon nach dem Einkauf zweier Brötchen bekomme, ist der so lang, dass ich ihn zweimal falten muss, um ihn in die Geldbörse zu bekommen. Ganz groß das eigene Logo, dann irgendwo klein die Ware. Dazu kommt was ich alles verschenkt habe, weil ich kein PayPal-Kunde bin, gefolgt von Aktionen und Werbung. Wenn der Einzelhandel nur das Wesentliche auf den Kassenbon drucken würde, dann könnten schon heute mehr als das Doppelte an Bons eingespart werden.

Kim Bödecker

Rentner werden getäuscht

12. November:Renten steigen um drei Prozent – CDU und SPD billigen Grundrente

Es ist ein Skandal, wie unsere sogenannten Volksvertreter uns an der Nase herumführen. Mit großem Trara wird eine großartige Wohltat zu Gunsten der Rentner verkündet, indem die Renten um 3,15 bzw. 3,92 Prozent ab Juli 2020 erhöht werden. Rechtzeitig mit einer Woche Vorlauf erhöht jedoch die Krankenkasse ihre Beiträge ab 2020 um 4,5 Prozent. Selbstverständlich beinhaltet das Schreiben der Krankenkasse die Bestätigung eines unabhängigen Gutachters, dass die Erhöhung notwendig ist. Nicht vergessen darf man bei dieser Wohltat, dass sich dieser gleiche Staat über die zu versteuernden Renten einen Großteil der Erhöhung wieder zurückholt. Die Krone der versuchten Rentnerverblödung ist die Tatsache, dass die zur Steuerminderung anzurechnende Pauschale beim Finanzamt bereits seit Jahren unverändert bleibt. Bei den Betriebsrenten schützen sich viele Unternehmen vor einer jährlichen Anpassung mit dem Hinweis, dass eine der Inflationsrate korrespondierende Erhöhung den Fortbestand des Unternehmens und somit Arbeitsplätze gefährden würde. Entsprechende Hinweise an die Regierungskoalition wurden lapidar mit der Bemerkung beantwortet, man sehe momentan keinen Grund die augenblickliche Gesetzeslage zu ändern.

Karl Georg Imke

Lkw nicht mehr zeitgemäß

12. November: Wer tut sich das noch an? Trucker verzweifelt gesucht

Das ist kein Wunder bei den Arbeitsbedingungen und dem schlechten Image in Zeiten des Klimawandels. Aber eigentlich ist das ja gar nicht schlecht. Ist es doch eh nicht mehr zeitgemäß, Warenlager auf die Straße zu verlegen. So könnte man im Sinne des Klimaschutzes die Firmen verpflichten, mehr stationäre Lager mit Bahnanschluss zu schaffen.

Thomas Schendel