Die Liebe zur politischen Langsamkeit

Geduld ist zurzeit eine gefragte Eigenschaft bei Menschen, die sich fürs politische Geschehen interessieren. 142 Tage haben sich die deutschen Sozialdemokraten gegönnt für ihre erste Etappe auf der Suche nach einem neuen Vorsitzendenpaar, noch ohne endgültiges Ergebnis. Seit dreieinhalb Jahren versucht Großbritannien vergeblich, geregelt aus der Europäischen Union auszutreten, die nächste angeblich finale Deadline wackelt auch schon wieder. Deutschland hatte sich nach der vergangenen Bundestagswahl auch ein gutes halbes Jahr geleistet, bis es wieder eine Regierung hatte. Und auch in Sachsen, Wahltag war am 1. September, ist noch lange nicht sicher, ob bis Weihnachten eine neue Landesregierung steht.

Demokratie ist langsam, und das ist im Prinzip auch gut so. Das System der Checks and Balances, die Berücksichtigung der Rechte Einzelner (etwa beim Bau von Stromtrassen), die edle Suche nach dem Kompromiss, all das macht diese Staatsform zur besten unter den Schlechten, wie Winston Churchill einmal pointiert bemerkt hat.

Es ist ja vielleicht auch gar nicht erstrebenswert, einen Großflughafen in nur fünf Jahren zu bauen, wie zuletzt in Peking, weil die Vermutung naheliegt, dass hier Anwohnerrechte buchstäblich plattplaniert werden. Die Frage aber ist: Muss es sein wie in Berlin, dass der ursprüngliche Eröffnungstermin schon acht Jahre überschritten ist und immer noch keine Ende des Buddelns und Bauens in Sicht ist? Die Demokratie verhält sich zur Diktatur wie die Schallplatte zur MP3-Datei. Sie ist die analoge Staatsform in einer digital beschleunigten Welt. Sie ist lange Zeit ein Exportschlager der westlichen Welt gewesen, wie der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in seinem jüngsten Buch beschreibt. Fukuyama merkt aber auch an, dass der Zenit der weltweit existierenden Demokratien überschritten ist.

Zwischen 1970 und dem Beginn des 21. Jahrhunderts sind sie von weltweit 35 auf 120 angewachsen. Seit Mitte der Nullerjahre habe sich dieser Trend jedoch umgekehrt, und die Anzahl der demokratischen Staaten ist wieder gesunken. Diese Staatsform steht also unter Druck, unter einem globalen Wettbewerbsdruck, in der sich ein autoritärer Staatskapitalismus wie in China als enorm effektiv und effizient erweist.

Umso mehr sind die liberalen westlichen Demokratien gehalten, einen verantwortungsbewussten Umgang mit dieser Staatsform zu wahren. Der amtierende amerikanische Präsident etwa lässt Zweifel an seiner demokratisch-sittlichen Reife zu, wenn er regelmäßig mit dem präsidialen Instrument des Dekrets regiert, das das Parlament aushebelt und deshalb nur für den absoluten Ausnahmefall gedacht ist. Er lässt Zweifel an seiner demokratischen Gesinnung zu, wenn er sein Amt missbraucht, um belastendes Material seines gefährlichsten Herausforderers bei der nächsten Wahl zu sammeln.

Die liberale westliche Demokratie ist nach wie vor die freiheitlichste Form eines Gemeinwesens. Es ist nicht ohne Grund so, dass die globale Migration aus Theokratien im Mittleren Osten und dem Petro-Populismus Lateinamerikas heraus Richtung Westen stattfindet. Das ist eine Herausforderung. Aber auch ein Kompliment, eine Abstimmung mit den Füßen. Man sollte mit dieser besten unter den schlechten Staatsformen verantwortungsbewusst umgehen und sie nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Wie das beim endlosen Brexit und der monatelangen Vorsitzendensuche der SPD leider der Fall ist.