Veränderungen: Wer wird SPD-Chef und wie wählt Thüringen?

Christoph Schwennicke (r.), Chefredakteur des in Berlin produzierten Magazins „Cicero", und Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts

Haider: Lieber Christoph, das wird ein spannendes politisches Wochenende. Erst kommt das Ergebnis der Wahl zum SPD-Vorsitzenden am Sonnabend, dann die Landtagswahl in Thüringen. Was wird Deutschland mehr verändern?

Schwennicke: Deutschland verändern, das ist ein großes Wort für diese beiden Ereignisse. Bei der SPD geht es um den Abschluss einer ersten Etappe. Das verändert erst einmal gar nichts. Und in Thüringen lässt sich mutmaßlich ein Ministerpräsident wiederwählen, der hinterher möglicherweise vor einer sehr buntscheckigen Koalitionsfrage steht.

Haider: Aber wie soll diese Koalition denn aussehen? Für Rot-Rot-Grün wird es voraussichtlich ja nicht reichen …

Schwennicke: Deshalb sag ich ja: buntscheckig. Am Ende kann es heißen: Alle vereint gegen die AfD. Oder Bodo Ramelow von den Linken macht, wenn das scheitert, eine Minderheitsregierung. Passt aber nicht so recht zu einem Mann, der in einer Gewerkschaft politisch geformt wurde.

Haider: Aber es ist doch nicht vorstellbar, dass die CDU ein wie auch immer geartetes Bündnis mit den Linken eingeht. Oder doch?

Schwennicke: Manche bei euch da oben haben ja kein Problem mehr damit. Aber klar, deshalb sage ich ja: kann in eine Minderheitsregierung münden.

Haider: Erstaunlich ist ja, wie beliebt Bodo Ramelow in Thüringen nicht nur bei den Menschen, sondern gerade bei der Wirtschaft ist … Wie ist es dazu gekommen?

Schwennicke: Ministerpräsident ist der schönste politische Job der Welt. Wenn du eine natürliche, bodenständige Autorität hast und gern viel unter Menschen bist, dann kannst du da gar nicht viel falsch machen. Und Bodo Ramelow macht, jedenfalls aus mittlerer Entfernung betrachtet, nichts falsch. Unsere Tochter studiert in Jena. Dieses Thüringen steht nach meinem Eindruck gut da. Und den schönsten Radweg Deutschlands (abgesehen von den Alpen) haben sie auch.