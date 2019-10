„Frau im Mond“ heißt der Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1929. Als einer der letzten deutschen Stummfilme ging der Streifen in die Filmgeschichte ein. Es geht um den Mondexperten Georg Manfeldt, den Ingenieur Wolf Helius und die Studentin Friede Velten. Und um riesige Goldvorkommen auf der erdabgewandten Seite des Mondes. Bei seiner Premiere am 15. Oktober vor genau 90 Jahren im Ufa-Palast in Berlin war auch Albert Einstein anwesend.

Warum das heute so wichtig ist? Na ja, ohne diesen Film wüssten die Menschen wohl nicht, was sie jedes Jahr an Silvester in den letzten zehn Sekunden vor Mitternacht machen sollten. Der berühmte Regisseur Fritz Lang lässt nämlich in einer spannenden Filmsequenz eine Hand langsam den Zündhebel ergreifen: „Noch sechs Sekunden!“ Dann werden die Ziffern größer. „Noch 4 Sekunden …, 3 …, 2 …, 1 ...“

Diese Filmszene gilt heute als Geburtsstunde des Countdowns. Auch wenn Jules Verne bereits 40 Jahre zuvor in seinem Roman „Der Schuss am Kilimandscharo“, allerdings etwas holprig – „Noch fünf – nur noch eine Sekunde!“ –, heruntergezählt hat, bevor eine Riesenkanone ins All geschossen wird.

Heute ist der Countdown allgegenwärtig. Im Netz finden sich mehrere Countdowns für das Ende von US-Präsident Trump. Das Herunterzählen auf null hat ja auch immer etwas mit Hoffnung und einem möglichen Neuanfang zu tun. Vor dem anvisierten Mietendeckel in Berlin gab es einen Zähler, wann für Wohnungsbesitzer die letzte Chance für eine Mieterhöhung verstreicht. Und noch etwas macht den Countdown zumindest für die Hälfte der Bevölkerung so attraktiv: Rückwärts zählen ist allemal einfacher als rückwärts einparken.