Der Mann von heute tut, was Mann kann

Männer und ihr Selbstverständnis? Hauchdünner als bei diesem Thema kann das Eis kaum sein. Nur das neueste Auto unterm Hintern, alle zwei Wochen eine frische Unterhose und den Grill mit blutigen Tier-Teilen immer in Griffweite? Manche Frauen sollen ja tatsächlich an solche geradezu an den Brusthaaren herbeigezogenen Klischees glauben.

Manche Männer – zumindest die, die noch halbwegs bei Restverstand sind – sehen das ganz natürlich anders. Das jedenfalls sagt eine Studie, die der Sparten-Kerl-Sender DMAX über den Wandel des „modernen Mannes“ veröffentlichte. DMAX? Das ist dieses TV-Reservat, in dem tagelang an Autos geschraubt, durch Wälder gerobbt oder Holz gehackt wird. Auf jeden Fall gibt’s da immer was mit Testosteron-Aroma.

Der mit Abstand schönste Satz der Studie: „Eine Beziehung verdoppelt beinahe die Wahrscheinlichkeit, dass Mann sich als modern empfindet.“ Will dann wohl heißen: Singles sind chronisch gefährdet, bis zum Ende ihrer Tage zu vorgestrigen Seppln zu degenerieren, zu ganz armen Würsten, die kalt gepresstes Olivenöl aus der Toskana nicht von ranzigem Motorenöl aus ihrem verdellten Ford Ka unterscheiden können.

Eine weitere amüsante Selbsterkenntnis über „Männer von heute“: Vor 25 Jahren flunkerten nur 36 Prozent, dass sie gern kochen würden. Heute sind es 71 Prozent. Eine dekorative Zahl, die aber noch rein gar nichts über die Essbarkeit aussagt. Und auch nicht darüber, ob Wasserkochen für Eier oder Kaffee schon in dieser Disziplin gewertet wird.

Bis zur Antwort auf Herbert Grönemeyers Frage „Wann ist ein Mann ein Mann?“ gilt also weiter die ewige Weisheit von Queen Victoria: „Männer sind nicht immer, was sie scheinen. Allerdings selten etwas Besseres.“