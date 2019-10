Die Älteren von uns dürften sich gern erinnern an den Slogan, der Stärke, Zuverlässigkeit und Selbstbewusstsein ausdrückte: „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ Unter dem Foto der Diesellok, die offensichtlich in voller Fahrt Schnee beiseiteschob, folgte die Aufforderung: „Fahr lieber mit der Bundesbahn.“ Schön wäre es, wenn wir 40 Jahre, Generationen von Zug-Baureihen und Lichtjahre von Steuerungstechnik später auch nur einen annähernd zuverlässigen Anbieter von Zugreisen hätten. Ein Bahn-Slogan „Alle reden vom Wetter. Wir stellen den Betrieb ein“ dürfte wohl eher auf die Glaubwürdigkeit des Staatsunternehmens einzahlen. So auch gestern wieder, als Sturmtief „Mortimer“ die Fahrpläne ordentlich durch­einanderwirbelte.

Dabei setzen ja viele in diesen Zeiten ihre Hoffnungen gerade auf die Bahn. In nahezu jeder Umfrage rangiert die Klimaproblematik unter den Top drei der drängendsten Probleme. Wenig scheint den Deutschen mehr Angst zu machen als die Folgen von Klimaerwärmung, Feinstaubbelastung oder CO 2 -Ausstoß. 100.000 Demonstranten an einem Freitagmittag in Hamburg sind ein eindrucksvoller Beleg, wie sehr die Sorge vor einer weiteren Erderwärmung die Menschen beschäftigt.

Zumindest in einem Punkt sind sich Ökoaktivisten, Politiker und Unternehmen einig: Wenn wir in Deutschland einen signifikanten Beitrag zur Klimawende erbringen wollen, funktioniert das nur über eine zuverlässige Bahn. Solange pro Jahr aber 140.000 Züge bundesweit ausfallen, solange drei von vier Fernzügen unpünktlich sind, solange S-Bahnen – wenn sie denn in Hamburg überhaupt fahren – hoffnungslos überfüllt sind, so lange kann eine Verkehrswende nicht funktionieren. Und so lange sind Durchfahrtverbote wie in Ottensen reine Augenwischerei.