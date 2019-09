Mein Mann und ich hatten dieser Tage Silberhochzeit. 25 Jahre, und in der Erinnerung war es wie erst vorgestern. Der blaue Himmel, die Feier in einem dänischen Hafen, die nicht gerade melodiösen Blockflöten-Künste des Sohnes, die Hochzeitsreise auf unserem kleinen Segelboot durch die Dänische Südsee. Helmut Kohl war Kanzler, in Bosnien tobte der Krieg, Instagram und Facebook waren weit weg. Und wir behielten beide unsere Namen. Vom Feststaat existieren noch meine Jacke und mein Hut sowie die Krawatte meines Mannes. Alles andere ist längst aus der Mode.

Sind wir jetzt alt? Natürlich nicht! Obwohl wir beide die 50 schon längst überschritten haben. Alt waren in meinen Augen meine Eltern bei ihrem Ehe-Jubiläum 1982. Am Tag selbst, einem Montag im Juli, ein heißer Nachmittag im Garten. Schwarzwälder Kirsch- und Lübecker Marzipantorte, Sekt und Cognac. Nachbarn, Freunde, Verwandte und Kollegen meines Vaters an der Tafel.

Lieber jetzt feiern als in 25 Jahren

Die eigentliche Feier dann am folgenden Wochenende im ersten Haus am Platze. Dauerwellen, lange Kleider, Smoking und Fliege. Gesetztes Drei-Gänge-Menü mit Krabbencocktail, Filet Wellington und Pfirsich Melba. Dazwischen Reden und muntere Einlagen. Und natürlich Tanz! An der Heimorgel spielte ein Alleinunterhalter auf. Die Fotos der Feier liegen in meinem Keller.

Wir haben dagegen an dem Tag gearbeitet und sind abends zu zweit zum Italiener gegangen. Prosecco, Lasagne und Spaghetti Frutti di Mare sowie ein schöner Rosenstrauß. Kein Selfie gemacht. Eine große Feier gibt es nicht. Wir wollen lieber verreisen. Meine Eltern haben die goldene Hochzeit nicht mehr gemeinsam erlebt. Ob wir das schaffen, steht in den Sternen. Aber wir haben uns vorgenommen: Jetzt ist einmal im Monat Hochzeitstag. Blumenhändler und Gastronomen wird’s freuen.