Lange Zeit schauten die jungen, aufstrebenden Onlinehändler mit einem gewissen Mitleid auf die etablierte Konkurrenz mit ihren traditionellen Läden: Behäbig und unflexibel erschienen Kaufhäuser und Modeketten, die in Geschäften aus Stein und Glas ihre Waren anboten. Männer wie der Hamburger Optik-Pionier Günther Fielmann wurden belächelt, weil sie gebetsmühlenartig wiederholten, bestimmte Artikel wie etwa Brillen ließen sich nur sehr schwer im Netz verkaufen.

Doch nun zeigt sich, dass auch die schnellen, international aufgestellten Internetfirmen nicht gänzlich ohne die einst so verachteten Läden auskommen. Der Onlineriese Amazon experimentiert mit eigenen Geschäften, Zalando macht immer mal wieder einen Pop-up-Store auf, und der Internetbrillenhändler Mister Spex betreibt nun auch einen Laden im Alstertal-Einkaufszentrum.

Dass gerade im Brillenhandel ein Umdenken stattfindet, hat gute Gründe: Brillen sind in erster Linie Medizinprodukte und erst danach stylische Accessoires oder Modeartikel. Der Beratungsbedarf inklusive Sehtest ist hoch; dies gilt insbesondere für die komplexen Gleitsichtbrillen, auf denen in der Branche zugleich die höchsten Margen liegen. Schon bisher mussten sich Onlineanbieter wie Mister Spex daher mit lokalen Partneroptikern zusammentun, um überhaupt die Kernservices wie den Sehtest anbieten zu können. Ob und wann solche Tests in vernünftiger Qualität auch im Internet möglich sind, ist bislang noch unklar.

Das Beispiel zeigt, dass auch der Onlinehandel seine Grenzen hat. Während sich das Geschäft mit Musik oder Videos schon fast vollständig ins Netz verlagert hat und Mode sich dort ebenfalls glänzend verkauft, macht E-Commerce in anderen Fällen nur teilweise Sinn. Und das ist durchaus beruhigend.