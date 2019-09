Campusschulen eine Chance geben

Bis 2030 könnte die Zahl der Schüler in Hamburg um 25 Prozent wachsen – so schätzt es der Senat. Um dieses Plus zu bewältigen und den Bedürfnissen aller Schüler gerecht zu werden, sind gute Ideen statt Ideologie gefragt. Es gibt derzeit 58 Stadtteilschulen und 61 Gymnasien in Hamburg. Hinzukommen sollen in den kommenden elf Jahren 39 weitere Schulen – etwa zehn davon könnten „Campus-Stadtteilschulen“ sein, die zwei unterschiedlich lange Bildungsgänge zum Abitur unter einem Dach vereinen. Zehn Schulen plus zwei bestehende Einrichtungen – damit würde­ das Zwei-Säulen-Modell aus Stadtteilschulen und Gymnasien wohl kaum ernsthaft infrage gestellt werden, wie manche schon befürchten.

Abendblatt-Redakteur Marc Hasse

Foto: Andreas Laible / HA Wenn Schüler etwas mehr Zeit bekommen, bis eine Aufteilung in Stadtteilschul- oder Gymnasialzweig stattfindet, und ihnen Erlebnisse des Scheiterns durch eine „Abschulung" vom Gymnasium erspart bleiben, weil sie bei geringeren Leistungen „nur" die Klasse wechseln müssen, ist das zu begrüßen. Ein solches Modell wird dem Bedürfnis von Schülern nach Lernen in unterschiedlicher Geschwindigkeit gerecht. Es ist plausibel, dass nicht in allen Stadtteilen genau vorhersehbar ist, welchen Bedarf es dort an weiterführenden Schulen in fünf bis zehn Jahren geben wird. Auch deshalb macht es Sinn, einige Campus-Stadtteilschulen zu gründen, die bei Bedarf verstärkt Gymnasialzweige anbieten könnten. Im Übrigen: Ob eine Schule „gut" ist, ihre Schüler individuell fördert und bestmöglich auf das (Berufs-)Leben vorbereitet, hängt maßgeblich vom Engagement der Lehrer ab – nicht vom Etikett einer Stadtteilschule oder eines Gymnasiums.