Diese Überraschung ist der CDU gelungen: Mit der Elternkammer-Vorsitzenden Antje Müller auf Platz zwei der Landesliste für die Bürgerschaftswahl hatte niemand gerechnet. Die Partei löst damit auch ihr Versprechen ein, mehr frische Gesichter und vor allem mehr Frauen in aussichtsreichen Positionen zu platzieren – auch wenn es aufgrund des komplizierten Hamburger Wahlrechts fraglich erscheint, ob die CDU-Bürgerschaftsfraktion ihren mickrigen Frauenanteil von derzeit zehn Prozent am Ende wirklich kräftig steigern kann.

Ins Zeug legen muss sich die Partei aber auch inhaltlich: Spätestens mit dem Grünen-Konzept für eine weitgehend autofreie Innenstadt ist der Ideenwettbewerb eröffnet. Die SPD hat nun einen kostenfreien Eintritt in Museen pro Monat und den kostenlosen HVV für Schüler ins Spiel gebracht.

Auf dem Feld hat die CDU mit dem 365-Euro-Jahresticket für alle zwar auch einen Vorschlag im Angebot, über den man nachdenken kann. Doch wenn sie eindringlich vom Senat „mehr Mut“ und weniger Verwalten fordert, fragt man sich: Wo ist denn der Mut der CDU?

Wo ist der weitsichtige Entwurf für ein Hamburg der Zukunft? Wo ist der große Vorschlag, der die Partei von der Konkurrenz abhebt?

Ein Beispiel: Im Bereich Stadtentwicklung lobt CDU-Spitzenkandidat Weinberg den SPD-Ansatz, 10.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, will aber zusätzlich noch 10.000 Bäume pflanzen. Das ist ein charmanter Vorschlag, der sicher Zustimmung finden wird. Aber der auch die Frage aufwirft: Wählen die Menschen am Ende die Partei, die für Wohnraum in einer stark wachsenden Stadt sorgt? Oder die, die noch einen Baum neben die neue Wohnung pflanzt?

Um Missverständnissen vorzubeugen: Ein Wahlkampf sollte kein Überbietungswettbewerb sein, es geht nicht um Freibier für alle. Aber ein Ideenwettbewerb lebt von mutigen oder visionären Vorschlägen, gerade der Opposition.

In diesem Sinn: mehr Mut, CDU!