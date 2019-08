Eine historische Chance für Hamburgs Süden

Wer das Stadtmodell im Foyer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen an der S-Bahn-Station Wilhelmsburg besucht, sieht die historische Chance. Die Wilhelmsburger Reichsstraße, die im Schnitt jeden Tag 55.000 Fahrzeuge passieren, gehört in dem Modell bereits der Geschichte an. Nur rudimentär ist die vierspurige Trasse, die den Stadtteil durchschneidet, noch erkennbar. Vegetation statt Asphalt markiert bereits den Sieg der Natur. Die neue Reichsstraße verläuft stattdessen rund 400 Meter östlich direkt an den Bahnlinien.

Mit Recht feiern Stadtplaner das Bündeln von zwei immensen Lärm- und Schadstoffquellen. Insofern wirkt der Termin der Eröffnung unmittelbar nach dem Tag der Deutschen Einheit durchaus symbolträchtig. Denn mit dem Rückbau der alten Reichsstraße wächst zusammen, was zusammengehört.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Vision von attraktiven Wohnquartieren in Wassernähe viel teurer­ wurde als geplant. Nun weiß jeder Bauherr – ob nun eines Einfamilien­hauses oder eines Flughafens –, dass die Rechnung am Ende fast immer höher als ausfällt als geplant. Aber ein Sprung von anfangs kalkulierten 67,4 Millionen auf fast 300 Millionen Euro ist weder mit zusätz­lichen Lärmschutzmaßnahmen noch mit allgemeinen Baukostensteigerungen zu erklären. Die Behörden haben damit Kritikern, die der öffentlichen Hand seit Jahren vorwerfen, Großprojekte schönzurechnen, damit die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt, eine Steilvorlage geliefert. Einmal mehr lässt das Kostendesaster namens Elbphilharmonie grüßen.

Umso mehr sind alle Projektbeteiligten nun in der Pflicht, dass die Vision in eine gut funktionierende Realität überführt wird. Dies gilt besonders für den Lärmschutz. Die Anwohner, die nun neben extrem stark befahrenen Bahntrassen auch noch eine vierspurige Bundesstraße ertragen müssen, dürfen nicht enttäuscht werden. Das Versprechen, dass alles getan wird, um ihre Belastungen so gering wie möglich zu halten, muss eingelöst werden. Sollten sich im Praxistest Schwachstellen der aufwendigen Simulation herausstellen, gilt es sofort nachzubessern. Zum Schutz der Anwohner, aber auch im Sinne der Verkehrssicherheit ist die Polizei gefordert, die Geschwindigkeitsgrenze von 80 km/h­ streng zu überwachen. Wer den Autobahn-Charakter der neue Trasse zum Rasen missbraucht, muss entsprechend hart sanktioniert werden.

Gefordert ist ebenfalls die Stadtentwicklungsgesellschaft IBA, verantwortlich für die neuen Wohnquartiere. Die Architektenentwürfe überzeugen, städtebaulich kann ein großer Wurf gelingen: bezahlbarer Wohnraum in attraktiver Lage. Aber dazu gehört, dass die Infrastruktur mitwachsen muss. Nur mit guten Schulen, Kitas und Geschäften sowie einer exzellenten öffentlichen Verkehrsanbindung ohne chronisch überfüllte S-Bahnen werden Quartiere lebenswert.

Zum Herzstück taugt der Inselpark, schon jetzt dank vielfältiger Sportangebote wie eines Hochseilgartens, einer Kletterhalle oder eines Skateparks eines der attraktivsten Freizeitareale der Stadt. Sehr bald wird nicht mehr eine vierspurige Bundesstraße diesen Park durchschneiden, er wird noch mehr zu einer Oase der Ruhe und Erholung – und das gerade neun S-Bahn-Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.

In die Karten spielt den Stadtplanern der Erfolg der Hamburg Towers, die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga aufspielen werden. Die meisten Heimspiele werden in der Inselparkhalle ausgetragen. Beste Voraussetzungen, damit die neue Trasse zu einem zentralen Mosaikstein für den viel zitierten Sprung über die Elbe werden kann.