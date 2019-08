Seenotrettung im Mittelmeer: „Jesus würde auch helfen“

Seit Bundesinnenminister Horst Seehofer seinen italienischen Kollegen Matteo Salvini aufgefordert hat, italienische Häfen für private Seenotretter zu öffnen, verstehen viele CDU/CSU-Abgeordnete die Welt nicht mehr. Ausgerechnet Seehofer, der in der Asylpolitik über Jahre den harten Hund gegeben hat, plötzlich ein Anwalt der Humanität! Was steckt hinter dem Sinneswandel? Milde am politischen Lebensabend? Oder doch nur die Reaktion eines Instinktpolitikers, dessen Bauchgefühl Seehofer gesagt hat: Mit dieser Meinung stehst du auf der richtigen Seite und sie ist populär. Nach dem ARD-Deutschlandtrend finden 72 Prozent der Bundesbürger die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer gut. Die Kirchen haben die „Sea-Watch“, die „Sea-Eye“ und das private Aufklärungsflugzeug Moonbird sogar mit Spenden zwischen 50.000 und 100.000 Euro unterstützt. „Jesus würde auch helfen“, meint der Münchener Kardinal Marx.

Die Rettung von Schiffbrüchigen ist zweifellos ein Gebot der Humanität und des internationalen Seerechts. Das Pro­blem ist nur, dass das „klassische Seerecht" nach Auffassung der Kieler Seerechtlerin Prof. Nele Matz-Lück nicht für die in Seenot geratenen Flüchtlinge im Mittelmeer „geschaffen ist" und daher viele rechtliche Fragen unbeantwortet lässt. Solche Argumente gehen inzwischen in der von Moralisten dominierten öffentlichen Debatte unter. Sie ist unter zwei Aspekten typisch deutsch. Die positive Stimmung gegenüber der Seenotrettung erinnert an die Euphorie der Willkommenskultur 2015 und damit an den Sonderweg Deutschlands in Europa. Von den acht privaten Seenotrettungsschiffen, die 2019 nach Flüchtlingsbooten Ausschau gehalten haben, wird die Hälfte von deutschen NGO's betrieben. Nach der Angaben der Hilfsorganisation „Seebrücke" haben sich 59 Städte und Gemeinden bereit erklärt, aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Ähnlich ausgestreckte Arme sind aus Nachbarländern nicht bekannt. Die weitherzige Aufnahme von über 1,2 Millionen Flüchtlingen hat der Bundesrepublik international viel Lob eingebracht, bei unseren europäischen Nachbarn aber auch Kopfschütteln und Verdruss. Bei der privaten Seenotrettung laufen wir Gefahr, erneut in die Falle der Selbstisolierung zu tappen. Dabei geht es schon lange nicht mehr nur um die Weigerung der vier Visegràd-Staaten, sich bei der Verteilung von Geretteten zu beteiligen. Bei den letzten Hilfsaktionen haben sich nur noch vier bzw. fünf Länder bereit erklärt, gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Seit Monaten versuchen das Auswärtige Amt und die EU-Innenminister, ein „Bündnis der Hilfsbereiten" zu schmieden. Bisher vergeblich. Zum anderen wird das moralische, politische und rechtliche Dilemma zwischen Rettungspflicht und falschen Anreizen für illegale Einwanderung (PullFaktoren) bei uns fast ausschließlich moralisch debattiert. Nach Max Weber muss sich ethisches Handeln in der Politik aber immer an zwei gegensätzlichen Maximen ausrichten: an Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Der Politiker muss moralisch richtig handeln, aber auch die voraussehbaren Folgen verantworten. Im Diskurs über die zivile Seenotrettung ist die Balance zwischen beiden Maximen verloren gegangen. Im öffentlichen Scheinwerferlicht glänzt die gute Tat der Rettung, über ihre Folgen für die Aufnahmekapazität Deutschlands, die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft und die Signale für andere Migranten spricht fast niemand. Die Folgen der Massenzuwanderung nach 2015 sind noch lange nicht bewältigt. Ende 2018 türmten sich bei der Bundesanstalt für Arbeit noch über 58.000 unerledigte Akten, bei den Verwaltungsgerichten über 320.000 offene Asylverfahren. Die Zuwanderung hat die finanzielle Not klammer Kommunen verschärft, den engen Wohnungsmarkt belastet und viele Kitas und Schulen in Wohngebieten mit hohen Migrantenanteilen überfordert. Hinzu kommt, dass viele im Mittelmeer Gerettete gar keine Flüchtlinge im Rechtssinne sind. Nehmen wir die durchschnittlichen Anerkennungsquoten für Asylsuchende aus elf afrikanischen Ländern aus dem Jahr 2018 als Maßstab, ist nur ein gutes Fünftel Flüchtling. Die Debatte über private Seenotrettung braucht mehr Verantwortungs- und weniger Gesinnungsethik.