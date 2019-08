Wer ist eigentlich ... Melanie Wassink

Hamburg. Ich bin Journalist geworden, weil:

… das der Beruf ist, den ich sogar fast ohne Gehalt ausüben würde (bloß nicht verraten). Täglich Überraschungen, seine Neugier ausleben können, wunderbar.



Ich wollte immer zum Abendblatt, weil:

… es mich als Provinzpflanze in die Metropole­ zog. In der schönsten Stadt der Welt nicht nur leben, sondern darüber berichten – herrlich.



Drei Dinge, die ich an Hamburg und dem Norden am meisten schätze:

Die Höflichkeit der Hamburger im Straßenverkehr. Die Art von Humor. Die Unaufgeregtheit der meisten Menschen.



Drei Dinge, die in Hamburg und im Norden­ besser werden müssen:

Die Badequalität der Alster. Mehr Biergärten. Das Bier.



Demnächst würde ich gern mal ein Interview führen mit:

Carola Rackete.







Das wäre meine wichtigste Frage:

Woher haben Sie Ihren Mut?

Die interessantesten Interviewpartner, die ich bisher hatte:

Der damalige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking, und zwar auf der IAA während der Terroranschläge am 11. September 2001. Die Nachricht verbreitete sich in der Vor-Smartphone-Zeit so langsam, dass wir das Gespräch einfach weiterführten, während draußen, wie Wiedeking später sagte, „die Welt unterging“. Auch sehr inspirierend: eine Frau, die als Selbstversorgerin leben möchte und mir die Vorteile eines Hochbeets mit viel Enthusiasmus erklärt hat. (Weniger Bücken, kaum Nacktschnecken)



An diese Geschichte von mir denke ich gern zurück:

Ein Besuch bei Managern in Shanghai, die mir von dem Optimismus und dem Fleiß berichtet haben, mit denen die einstmals kommunistischen Chinesen die Welt der Wirtschaft erobern.



Diese Geschichte hätte ich lieber nicht geschrieben:

Diesen Fragebogen?



Das spannendste Ereignis, bei dem ich als Journalist dabei sein durfte:

Die wochenlange Berichterstattung über den VW-Skandal, bei dem Manager und Betriebsräte sich vor dem Landgericht Braunschweig verantworten mussten. Der einstige Personalvorstand bei Volkswagen, Peter Hartz, hatte jahrelang den Betriebsrat gekauft, mit teuren, lustbetonten Reisen usw. Eine schräge Geschichte mit skurrilen Auftritten vor Gericht. Eine schöne Erfahrung war auch das Kochen und Einkaufen mit Hamburger Spitzenköchen für unsere Weihnachtsmenü-Serie.





Im Abendblatt lese ich am liebsten:

… über Erfolge des UHC, über das Wetter, wenn es gut wird. Und so manche Kultur-Kritik (s. u.)

Wenn ich etwas anderes beim Hamburger Abendblatt machen könnte, dann wäre ich gern:

… so ein begnadeter Kulturreporter wie mein Kollege Joachim Mischke.



Wenn ich Chefredakteur des Hamburger Abendblatts wäre, würde ich:

… unseren jetzigen Chefredakteur vermissen.



Meine größte Leidenschaft ist:

… das Reisen, am liebsten nach Asien. Faszinierende Kulturen und Religionen, liebenswerte Menschen. Und an jeder Ecke leckeres Essen.



Mein Lieblingsautor ist:

… Somerset Maugham.



Mein Lieblingsrestaurant ist:

… das Casa Nova am Hofweg. Unkompliziert, lecker, draußen sitzen, fast wie im Biergarten (s. o.)



Meine Lieblingsplätze in Hamburg sind:

… die Planetenwiese an der Außenalster, die Stadtparkwiese im Grillduft. Die Schanze an einem Sommerabend.

Das mache ich, wenn ich nicht arbeite:

Am liebsten lecker essen, lesen, schlafen. Ausflüge in die Natur, Pilze sammeln.



Menschen, die an der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit von Medien zweifeln, sage ich:

Eine Tageszeitung in Myanmar führte im Titelkopf das Motto: „The most reliable newspaper around you“ – allerdings wird diese „verlässlichste Zeitung“ vom Militär herausgegeben. In vielen Ländern wären die Menschen froh, wenn es eine so freie Presse wie bei uns gäbe.







Vita: Melanie Wassink, geboren 1971 in Osnabrück. Nach dem BWL-Studium in Saarbrücken ging es zurück in den Norden, zum Volontariat bei der „Nordwest-Zeitung“ (Oldenburg). Ab dem Jahr 2000 Wirtschaftsredakteurin beim Abendblatt, mit Themen wie Automobil und Start-ups. Auszeichnung mit dem Ernst-Schneider-Preis. Abendblatt-WG auf der Uhlenhorst. Derzeit fast die älteste Mitarbeiterin der Online-Redaktion. Danke, liebe Kollegen, für eure Geduld mit dem Technik-Dino.