Warum sich Airbus im Höhenflug befindet

Auf den ersten Blick ist es eine paradoxe Entwicklung: Im Februar verkündete Airbus das Aus für das größte Passagierflugzeug der Welt. Der A380 soll in zwei Jahren letztmals ausgeliefert werden. 3000 bis 3500 Stellen könnten weltweit von der Einstellung der Produktion betroffen sein, hieß es damals. Vereinzelt gab es auch Sorgen um die Jobs in Hamburg. Mehrere Hundert Beschäftigte dürften hier in dem Programm tätig sein. An der Elbe erfolgt der Innenausbau, die Maschinen werden lackiert und zum Teil ausgeliefert. Wenige Monate später zeigt die Entwicklung auf Finkenwerder hinsichtlich der Beschäftigung aber klar in eine andere Richtung.

Fast 1000 Mitarbeiter hat der europäische Konzern in den vergangenen 13 Monaten eingestellt. Für knapp 14.000 Menschen in und um Hamburg ist Airbus nun Arbeitgeber. Von Krise keine Spur – wie passt das zusammen?

Vor allem ist das Werk auf Finkenwerder – im Gegensatz zu anderen Standorten – bei den richtigen Produkten federführend. Der Verkaufsschlager für den europäischen Konzern ist die A320-Familie. Mehr als 9000 dieser Maschinen sind schon ausgeliefert, auf rund 6300 weitere Bestellungen warten die Airlines. Mehr als die Hälfte der Flugzeuge stammt aus Hamburg. Um der Auftragsflut Herr zu werden, erhöht Airbus die Produktion seit Jahren und strebt perspektivisch sogar die Rate von 70 Maschinen pro Monat an. Hamburg spielt da eine wichtige Rolle, weil in der Vergangenheit zwei Weichen richtig gestellt wurden – auch beim A380.

Um der aktuellen Erfolgswelle des Standorts auf die Spur zu kommen, muss man zurückgehen in die 90er-Jahre. Damals wurde erstmals ein Airbus-Flugzeug in Hamburg zusammengeschraubt. Es war mit dem A321, das größte Mitglied der A320-Familie, sogar ein neuer Typ. Gerade in jüngster Zeit bestellen Airlines immer häufiger diesen 44,51 Meter langen Flieger – und der wird bis heute fast ausschließlich in Hamburg gefertigt. Das sichert Beschäftigung vor Ort.

Eine zweite wichtige Entscheidung fiel im Jahr 2000: Hamburg wurde zusammen mit Toulouse Endmontageort für den A380. Auch wenn die Ansiedlung hoch umstritten war, das Flugzeug nur rund 15 Jahre gebaut werden wird und unterm Strich dem Konzern Milliardenverluste brachte – das Werk auf Finkenwerder konnte in einem wichtigen Punkt profitieren. Mit dem A380 gab es für die Airlines deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Kabine. Die Auswahl bei Sitzen, Bordunterhaltungsprogrammen und Küchen erhöhte sich. Und Hamburg stieg zum Kompetenzzentrum für den Kabinenbereich im Konzern auf. Weil Airbus mit neuen Versionen des A321 auch in den Langstreckenbereich vordrängt und dort hochwertigere Kabinen gefragt sind, steigt die Mehrarbeit für diese Maschinen an der Elbe um etwa 30 Prozent. Weitere Mitarbeiter aus dem A380-Programm dürften daher in Zukunft in die A320-Fertigung wechseln.

Es läuft derzeit im Hamburger Werk bei der Cashcow sehr gut – und genau darin liegt eine Gefahr. Vorstandschef Guillaume Faury will mehr A321 fertigen. Ob das Werk an der Elbe seine Quasi-Monopolstellung für diesen Jet behält oder dieser bald auch woanders in hoher Stückzahl gefertigt wird, wird derzeit geprüft. Eine Entscheidung soll im zweiten Halbjahr fallen. Eine wichtige Rolle dabei dürften die Arbeitskosten spielen, die traditionell im Hochlohnland Deutschland stark zu Buche schlagen. Es dürfte also Druck auf die Arbeitnehmerseite ausgeübt werden. Zumal die hochmoderne vierte Endmontagelinie Vorbild im Konzern ist und entweder an einem anderen Standort nachgebaut oder einfach dorthin verlagert werden könnte.

Keine Frage: Es sind Probleme, die Boeing gern hätte. Während der US-Erzrivale nach zwei Abstürzen der 737 Max in heftigen Turbulenzen ist, sind die Europäer im Höhenflug. Das Aus für den A380 ist zwar ein Imageschaden, dem Börsenkurs hat es nicht geschadet: Er stieg seitdem um 15 Prozent.