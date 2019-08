Hamburg. Fleisch ist mein Gemüse. Literatur­interessierte kennen das von Heinz Strunk, alle anderen von dem leicht adipösen Onkel, der sich auf der Familienfeier als Beilage zum Sauerbraten am liebsten noch ein Nackensteak bestellen würde. Ist das schon Völlerei, also die fünfte der sieben Todsünden?

Natürlich nicht, sagen die, die sich damit auskennen. Also die Katholiken. Fleischeslust, so der Moraltheologe Michael Rosenberger von der Katholischen Privatuniversität Linz, sei einfach im männlichen Rollenbild angelegt. Das erklärt auch, warum gefühlt jeder dritte katholische Geistliche eine Einliegerwohnung für die Haushaltshilfe unterhält, aber das ist selbstverständlich jetzt gar nicht das Thema. Es geht darum, dass Männer in Deutschland wie in anderen Industrieländern doppelt so viel Fleisch essen wie Frauen, obwohl es „ethisch geboten“ sei, so Professor Rosenberger, den Konsum drastisch zu reduzieren, um die Tierhaltung zu verbessern und die Gesundheit der Menschen zu schützen.

Die Gene oder die Mutter

Das Problem: Mann würde ja so gern, kann aber leider nicht anders. Wie so oft bei indiskutablem männlichen Verhalten liegt die Ursache dafür entweder in den Genen, oder – vielen Dank auch, Sigmund Freud! – die Mutter ist schuld. „Der kleine Bub bekommt größere Portionen als das kleine Mädchen und wird auch mehr ermutigt, diese aufzuessen“, erklärt der Moraltheologe.

Raus aus diesem Dilemma fänden später nur die Selbstbewussten. „Männer, die sich minderwertig fühlen, wollen wie die germanischen Götter beweisen, dass sie stark sind, indem sie beim Fleischverzehr ganz vorne dabei sind.“ Hauptsache, bei irgendwas mal Erster. Aber Achtung: Wenn der grüne Trend anhält, dann ist bald Spinat das neue Schnitzel.