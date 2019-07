Wie schön! Ist das nicht …? Vom Reiz der TV-Wiederholungen

Es gibt Leute, die regen sich über fast alles auf: E-Roller, Sommerzeit, Polit-Clowns. Der dicke Hals ist sozusagen ihr Markenzeichen. Auch Wiederholungen geraten häufig in ihr Visier. Fast in jedem Sommer beklagen sich Menschen darüber, dass im Programm viele Filme und Reihen laufen, die sie schon einmal gesehen hätten.

Dafür gibt es viele Gründe. Viele Moderatoren legen in dieser Jahreszeit eine Pause ein, und irgendwie muss das Programm ja aufgefüllt werden. Die Sender heben übrigens ihre Frischware auch lieber für die kühleren Monate auf, wenn die Zuschauer aus dem Urlaub zurück sind und es draußen wieder regnet.

Na gut, mit einigen Filmen kommen sie ganz schön oft um die Ecke. „James Bond 007 – Feuerball“ lief schon 35-mal, „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ sogar 39-mal und kommt doch nicht an den Spitzenreiter heran. Schon 46-mal konnten sich die Zuschauer über „Ein Fisch namens Wanda“ amüsieren. „Notting Hill“ lief zwar erst 17-mal, dafür aber schon auf allen großen Sendern.

Die Sache hat auch einen fast schon philosophischen Aspekt. Die Hamburger Medienwissenschaftlerin Joan Bleicher entdeckt in Wiederholungen einen „Nostalgieeffekt“: Vertraute Inhalte seien für viele Zuschauer ein positives emotionales Erlebnis.

Man will eben nicht nur Neues entdecken, sondern auch Altbekanntes wiedererkennen. Nicht umsonst spielen alle Jahre wieder zwischen Weihnachten und Neujahr Lake, Hannes Bauer und die Beatles Revival Band in Hamburg. „Life is going round in circles“ heißt es in einem Song von Ten Years After. Das Leben – ein Ringschluss. Fazit: Wiederholungen sind ziemlich erfolgreich und viel besser als ihr Ruf, Ruf, Ruf ...