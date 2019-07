Eine Zukunft für Blohm + Voss

Hamburg. Endlich wieder eine gute Nachricht für den arg gebeutelten Schiffbaustandort Hamburg. Die Bremer Lürssen Werft investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in seine Hamburger Tochter Blohm + Voss. Nicht nur das weit über die Grenzen der Stadt bekannte Dock 10 am Hafen wird komplett überdacht, die Hamburger dürfen sich auch über den ersten Yachtauftrag seit fast zehn Jahren freuen. Vor der durchaus kritisch beäugten Übernahme durch Lürssen im Jahr 2016 hatte das frühere Management lediglich mit der häufig wiederholten Ankündigung eines Yacht-Neubaus für Schlagzeilen gesorgt. Lürssen belässt es nicht bei Absichtserklärungen, sondern liefert Fakten – und sorgt damit nicht nur für Arbeit an der Elbe, sondern gibt Blohm + Voss zudem ein wenig Glanz früherer Tage zurück.

Eine Anerkennung, die sich die Beschäftigten von Blohm + Voss redlich verdient haben. Denn direkt nach dem Kauf durch Lürssen folgten in Hamburg tiefe, aber notwendige Einschnitte verbunden mit dem Abbau von mehreren hundert Arbeitsplätzen. Doch nun zeigt sich, dass die 2011 noch am Widerstand von Belegschaft, Management und Teilen der Politik gescheiterte Übernahme durch Lürssen fünf Jahre später der richtige Schritt war. Die Bremer haben Blohm + Voss offensichtlich wieder fit gemacht für den internationalen Wettbewerb. Finanzinvestor Star Capital hat Blohm+Voss geschadet Derweil waren die Jahre zwischen 2011 und 2016 unter dem britischen Finanzinvestor Star Capital nicht nur verschenkte Zeit, sie haben Blohm + Voss wirtschaftlich sogar geschadet. Die Werft wurde filetiert, der Maschinenbau verkauft. Der Verdacht liegt nahe, dass Star Capital vor allem daran interessiert war, in kurzer Zeit möglichst viel Geld mit seinem Hamburger Investment zu verdienen. Warnende Stimmen im Vorfeld der Übernahme wurden allerdings von den entscheidenden Managern am Standort Hamburg und des damaligen Besitzers ThyssenKrupp überhört oder als Panikmache abgetan. Warum? Die Antwort auf diese Frage bleibt auch heute noch im Nebulösen. Anzeige HamburgerJOBS.de AURUBIS sucht qualifizierten Handwerker in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt! mehr Jetzt muss Lürssen dafür zu sorgen, dass Blohm + Voss weiter wächst und gedeiht. Schließlich wäre es bei allen – primär durch den Fußball begründeten – Animositäten zwischen den beiden Hansestädten ein Mut machendes Signal, dass aus einer intensiven Partnerschaft zwischen Bremen und Hamburg eine ökonomische Erfolgsgeschichte wird. Erinnerungen an die im Jahr 1970 vollzogene Fusion der beiden Traditionsreedereien Hapag und Norddeutscher Lloyd werden wach. Umschlag im Hafen wächst überraschend deutlich Ohnehin macht der Blick auf den maritimen Standort Hamburg aktuell wieder Mut – allen vorausgesagten Konjunkturdellen zum Trotz. Der Umschlag im Hafen wächst überraschend deutlich, Hapag-Lloyd steigert den Gewinn, der Konkurrent Hamburg Süd kommt nach leichten Turbulenzen im Anschluss an die Übernahme durch Maersk wieder in ruhigeres Fahrwasser – und die HHLA zeigt sich unter ihrer Chefin Angela Titzrath nicht nur ökonomisch robust, sondern auch technologisch innovativ. Dass es Lürssen bei Blohm + Voss nicht ums schnelle Geld, sondern um ein langfristiges Engagement geht, wird übrigens nicht nur durch das jüngste Investment und den Yachtneubau deutlich. Schon zuvor hatten die Bremer einen zweistelligen Millionenbetrag in Hamburg investiert und eine neue Ausbildungswerkstatt eröffnet. Bei den Feierlichkeiten Anfang Juni zeigte sich Bürgermeister Peter Tschentscher persönlich übrigens hocherfreut über Lürssens Bekenntnis zum Standort Hamburg. Ein politisches Statement, das man sich für Lürssen schon 2011 vom damaligen Senat gewünscht hätte.