Wer dudeln will, darf den Tod nicht fürchten

Weil Gott zu geizig war, für diesen charakterstarken Menschenschlag ein richtiges Instrument zu erschaffen, bescherte er den Schotten den Dudelsack. Damit wäre das größte McKlischee – so falsch wie garstig – gleich zur Begrüßung abgearbeitet. Denn mit seinem lieblichen Klang gehört der Dudelsack weder auf die Resterampe der Musikgeschichte, noch ist dieser Windbeutel eine regionale Spezialität aus dem Land der Haggis-Esser und Kilt-Träger.

Die Sackpfeife ist gesamteuropäisch so was von verbreitet, dass eine Version von Beethovens Neunter für acht bis zehn Dutzend Dudelsäcke, Chor und Solisten als Europa-Hymne überfällig ist. Und sollte der eine oder andere Dudelsackist dann beim präzisen Stimmen seiner Bordunpfeifen versagen, bekäme die Finale-Textzeile „O Freunde, nicht diese Töne“ eine gewisse Berechtigung. Aber eben erst dann. Andererseits sind Dudelsäcke im Tonartenbereich berüchtigt flexibel; die meisten sind in etwa in a-Moll oder G-Dur zu haben. Für andere Tonarten braucht es weitere Dudelsäcke. Kein großes Problem: Die Dinger kosten ungleich weniger als eine lausige Geige.

Ein Zentrum der europäischen Dudelsackforschung befindet sich offenbar nicht in Edinburgh oder Glasgow, sondern, man lernt nie aus, in: Schwerin. Der dortige Historiker und Dudelsack-Experte Ralf Gehler erklärte nun sogar: „Das Dudelsackspielen ist eine intellektuelle Form des Punks.“ Ob das gut oder schlecht ist, ließ er unbeantwortet.

Dudelsackspieler sterben übrigens eher selten an den Notwehr-Attacken genervter Nachbarn. Die schlimmsten todbringenden Endgegner gepflegten Dudelns sind Schimmelsporen im Inneren des Instruments. Am Reinigungsmittel sollten die Schotten also nicht sparen.