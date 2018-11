Ein Haufen voller Probleme

Heute geht’s, wie angekündigt, noch mal um die lästigen Hinterlassenschaften von Hunden, wobei ich hier ausnahmsweise mal meine vornehme Ausdrucksweise bei den Beschreibungen zu diesem Thema loben muss.

Nun erst mal zu dem Rätsel mit den überzähligen Gassibeutel, die ich für die Spaziergänge mit Frieda mitnehme. Die sind natürlich für diejenigen bestimmt, die ihre Hunde in Ruhe „machen“ lassen und sich nicht weiter um eine Entsorgung bemühen. Ein merkwürdiger Reflex ist da manchmal zu beobachten: Kaum bleibt der Hund stehen und hockt sich hin, betrachten diese Halter den Zug der Wolken oder checken plötzlich ganz intensiv ihr Handy. Wenn sie sich dann entfernen und man auf die Bescherung hinweist, ist die Überraschung scheinbar immer ganz groß. „Erstaunlicherweise“ haben diese Leute aber auch keinen Beutel dabei – und dann kommt mein Einsatz, der eine als Hilfsbereitschaft getarnte Ermahnung ist.

Matthias Schmoock mit seiner Labradoodle-Hündin Frieda

Foto: Klaus Bodig / HA

Leserin Brigitte Harries schrieb mir dazu letzte Woche völlig zutreffend, dass sich die Freude über das Angebot entsprechend auch meistens in Grenzen hält. „Na ja, danke, geben Sie mal her“ ist dann eine typische Reaktion.

Man muss sich fragen, was diese Leute überhaupt unter Gassigehen verstehen. Pflichtgemäßer Spaziergang? Frische Luft schnappen für Herr und Hund? Ist doch logisch, dass die Tiere irgendwann mal müssen dürfen und sollen. Vor allem setzt das große Geschäft auch nicht aus heiterem Himmel ein, sondern kündigt sich ziemlich eindeutig an. Frieda geht dann immer langsamer, schlägt oft auch einen „hochbeinigen“ Zickzack-Kurs ein.

Das ist allerdings nicht immer so. Vor einige Zeit ging vor uns mal ein hochbetagtes Herr/Hund-Gespann, das Tier eine seltsame Mischung aus Basset und Dackel. Plötzlich begann dieser Hund, sich mitten auf dem Fußweg zu verewigen, wobei er aber immer weiterwackelte. Er wirkte wie ein klappriger alter Lkw, dem auf der Straße permanent Pakete von der Ladefläche plumpsen. Frieda fand das irre aufregend, sprang um die Bescherung herum und kläffte den Verursacher vergnügt an. Das kam mir vor wie ein: „Mach da noch mal.“ Als ich das vorausspazierende Herrchen auf die Spur hinwies, die sein Hund da von einer Straßenecke bis zur nächsten zog, lautete die Antwort: „Ach je, das macht Hektor (Name geändert) immer so.“ Na, wenn das so ist, könnte sich Herrchen ja auch ab und zu mal umdrehen und die Lage checken.

Angenörgelt werden meist eh nur die Erstbesten, die gerade vorbeikommen, und von denen wiederum diejenigen, die besonders nett und harmlos wirken. Vor ein paar Monaten wies ein Mann auf ein paar Hundehaufen, die ungefähr ein Drittel von Friedas Körpergröße ausmachten: „War das Ihr Hund?“ Typischer ist aber ein gewisses Ranpirschen ans Thema. „Och, ist die süß“, sagte neulich eine Dame mit etwas aufgesetztem Lächeln, als Friedebutsch und ich (noch) gut gelaunt an ihr vorbeispazierten. Und dann: „Sie gehen hier öfter, nicht wahr? Tja, leider macht seit Wochen immer ein Hund in meinen Vorgarten, sehr ärgerlich so was.“ „Das tut mir leid, aber was haben wir damit zu tun?“ hätte meine Antwort sein müssen. Stattdessen zückte ich die Gassibeutel und sagte sinngemäß: „Wir haben die immer dabei.“ Misstrauisch und offenbar wenig überzeugt guckte sie mich an, denn was beweist so ein leerer Beutel schon?

So ist es doch immer mit diesem Heldentum im Alltag: Aufstehen gegen dit und dat, aber dann doch lieber in der ganz großen Gruppe. Ich glaube nicht, dass ein vierschrötiger Hundehalter, dessen Maulkorb-geschmücktes Tier sich auf einem Weg erleichtert, so streng gemaßregelt wird wie ein Ömchen oder ein Schulkind, die bereits mit gezückter Tüte danebenstehen. Anders gesagt: Am Alsterwanderweg ist leichter Krach schlagen als im Schanzenpark.

Mein Fazit: Wer sich einen Hund zulegt, muss verdammt noch mal eben auch dessen Exkremente einsammeln. Das gehört genauso zum Programm wie ein Spaziergang bei Kälte und Regen. Und wenn alle Beteiligten in dieser Angelegenheit etwas entspannter mit­einander umgehen, lebt es sich noch viel besser in dieser eigentlich sehr hundefreundlichen Stadt.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.