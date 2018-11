Das Eckige des runden Leders

Beim „Freundschaftsspiel“ von Arsenal London gegen Paris Saint-Germain in Singapur war ein neuer kommerzieller Höhepunkt im Profifußball zu erleben. Seit Fußballgedenken werden Seitenwahl und Anstoß mit dem Wurf einer Münze vollzogen. In Singapur gab es eine Innovation. Der Schiedsrichter erhielt Unterstützung von einem Vertreter eines Kreditkarteninstituts, der statt der Münze eine Kreditkarte seiner Firma in die Luft warf.

Der Einsatz der Kreditkarte könnte bald normal werden. Er wäre ein konsequenter Schritt in der Beziehung Fußball und Kommerz. Diese Entwicklung begann in Deutschland mit Günter Mast. Ihm gelang es unter anfänglichen Protesten, sein Jägermeister-Markenzeichen auf die Trikots der Braunschweiger Eintracht zu bringen. Heute wird man über die damalige Aufregung schmunzeln. Man hat sich im Profifußball an den heftiger werdenden Kampf zwischen Tradition und Kommerz gewöhnt. Man wird sich auch darauf einstellen müssen, dass es in Deutschland nur den FC Bayern, der mit seiner überalterten Mannschaft momentan in der Krise steckt, und vielleicht noch Borussia Dortmund geben wird, die im internationalen Wettbewerb mit einigen englischen Vereinen, den beiden spanischen Vertretern Real Madrid und FC Barcelona und dem französischen Paris Saint-Germain mithalten können.

Die englischen Spitzenvereine und Paris werden von amerikanischen, russischen oder arabischen Milliardären zu deren Erbauung oder zur privaten Profitsteigerung ausgehalten; exorbitante TV-Gelder kommen hinzu. Die jetzt ans Tageslicht gekommenen Planungen, eine europäische Superliga jenseits der nationalen Ligen zu gründen, ist insofern ein konsequenter Schritt.

Unter diesen Bedingungen ist zu erwarten, dass die restlichen Vereine der Bundesliga nie mehr ganz nach oben kommen werden. Ihre Aufgabe besteht schon heute darin, Zulieferdienste für internationale Topclubs zu leisten. So können sich die Spieler abgebenden Vereine jedenfalls finanziell einigermaßen über Wasser halten. Viele Namen stehen dafür: Goretzka, Süle, ter Stegen, Sané, Gündogan, Leno, Kehrer, Rüdiger, Draxler, Trapp, Kroos, Özil. Die mitspielenden Bundesligaclubs dagegen bedienen sich reichlich an günstigeren Spielern aus osteuropäischen und afrikanischen Ländern.

Man wird sich auch daran gewöhnen müssen, dass sich die deutsche Nationalmannschaft in Zukunft vorwiegend aus Spielern, die im Ausland ihr Geld verdienen, rekrutieren wird. Deswegen kann sie bei der nächsten EM oder WM durchaus wieder Titelchancen haben, wahrscheinlich gerade deswegen. Profivereine, die die Tradition des Fußballs so weit wie möglich aufrechterhalten wollen, sehen wir beim FC St. Pauli, dem SC Freiburg und, wenn auch gezwungenermaßen, in jüngster Zeit beim HSV. Der Absteiger in die Zweite Liga versucht, mit einer jungen Mannschaft eine Alternative zum gescheiterten Weg der Kommerzialisierung mit exorbitanten Spielergehältern zu finden.

Zugegeben: Alle drei genannten Vereine krebsen ziemlich weit unten. Aber sind es nicht gerade diese „Underdogs“, die deutschlandweit große Sympathien finden? Ist es nicht ein Wert, sich unter diesen Bedingungen immer wieder behaupten zu müssen, und ist es nicht ein Wesenszug, der vielen ihrer Anhänger in ihrem Berufsalltag sehr vertraut ist? Es spiegelt den Kampf im Alltag vieler viel besser wider als die ins Obszöne gesteigerten Millionärsgehälter von Profispielern und ihren Beratern. Sinnstiftung und Fußballbegeisterung müssen kein Widerspruch sein. Man sollte die Perspektive stärker auf die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs lenken und die großartigen Leistungen bei der Integration von Zuwanderern oder beim Erlernen von Teamwork sehen, das heute im Berufsleben junger Menschen so wichtig ist.

Übrigens, noch ein Vorschlag für künftige Marketingstrategien im internationalen Fußball: Wie wäre es, wenn auf die Rote Karte ein Getränkehersteller seine Werbung für Blutorange setzen könnte? Die Rote Karte muss doch vom Schiedsrichter häufig wegen der Blutgrätsche von Spielern gezogen werden. Das wäre mal ein passendes Symbol.

