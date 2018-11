Von Saturn gleich zum Mars

Wie ich es wagte, in einem Elektronikfachmarkt nach einem Discman zu fragen.

Vanessa Seifert

Kürzlich habe ich einen großen Elek­tronikfachmarkt aufgesucht, um – und jetzt wird es verrückt – einen Discman zu kaufen. Die etwas älteren Leser erinnern sich. Ich glaube, der sehr freundliche, aber sehr junge Verkäufer war kurz davor, seine Kollegen mit der Durchsage „Achtung, hier ist eine Dame, die aus den 90ern abgeholt werden möchte“ zu warnen.

Er verschwand dann aber doch eine gefühlte Ewigkeit im Lager, um eines der letzten beiden Exemplare zu holen. Dann meinte er nett: „Da drüben ist die Kasse.“ Vermutlich hatte er einen leichten Anflug von Panik, dass ich gleich nach einem Telefon mit Wählscheibe fragen könnte.

Am selben Nachmittag habe ich den Keller ausgemistet und Kisten voller Kassetten gefunden. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, TKKG. Damit meine Kinder die demnächst in der Bahn hören können, muss ich aber erst noch einen Walkman kaufen. Also noch mal zu Saturn. Und da, fürchte ich, schießen die mich dann sofort zum Mars.

