Großer Ärger ums große Geschäft

Irgendwann musste es hier ja mal um dieses Thema gehen. Es ist – neben lautem Gebell zu Ruhestunden und Angst vor Beißattacken – vermutlich dasjenige, bei dem es zwischen Hundehaltern und Nichthaltern die größte Schnittmenge (wenn auch ganz sicher nicht Übereinstimmung) gibt. Oder anders formuliert: Vermutlich beschäftigt kein Thema diejenigen so stark, die sonst mit Hunden überhaupt nichts am Hut haben. Viel, sehr viel, ist dazu in den vergangenen Jahren schon geschrieben worden. Eine neue Diskussion wollen Frieda und ich hier nicht anschieben – es soll eher um ein paar Alltagsimpressionen gehen.

Zunächst diese: Obwohl Frieda morgens nur einmal „macht“, stopfe ich mir beim Losgehen immer mehrere Gassibeutel in die Jackentaschen. Warum? Ich komme an anderer Stelle darauf zurück.

Das noch so kleinste Würstchen sammele ich mit diesen Beuteln auf – auch die Hinterlassenschaften an Ecken, wo vermutlich nie ein Fußgänger vorbeikommt. Unter Büsche bin ich deshalb schon gekrochen, habe im Dunkeln mit der Taschenlampe gesucht, bin große Auslaufflächen abgegangen, weil ich mir nicht mehr sicher war, wo sich da nun eben was genau ereignet hatte. Für mich ist das ganz selbstverständlich, und ich finde es unmöglich, dass manche Hundehalter da offenbar ziemlich schmerzbefreit sind.

Einige „Ästheten“ aus meinem Bekanntenkreis würden sich nach eigenem Bekunden nie einen Hund zulegen – „weil die ja immer überall hinmachen“. Als Neu-Hundeverteidiger muss sich sagen: Das ist totaler Unfug. Wenn man überhaupt in solchen Kategorien denkt, was ich bei Tieren nie tue, sind Hunde sogar sehr „ästhetisch“. Sie würden nie ihr eigenes „Nest“ beschmutzen. Das fängt beim Schlafplatz an und gilt bei stubenreinen Tieren für die ganze Wohnung. Eine befreundete Familie schaffte es kürzlich nicht rechtzeitig zum abendlichen Gassigehen nach Hause, weil eine gesperrte Autobahn für stundenlange Verspätung sorgte. Als sie endlich ankam, hatte sich ihr Labrador bereits erleichtert, allerdings war er dafür in die hinterste Ecke des Heizungskellers geschlichen und machte einen ziemlich verstörten Eindruck.

Schuld sind immer die Halter

Schuld an der Verschmutzung von Parks, Gärten und Wegen sind nicht die Hunde, sondern – genau wie bei bissigen Tieren oder dauerkläffenden Ruhestörern – die lieben Halter selbst.

Man muss aber auch mal fair sein und die Kirche im Dorf lassen. Dafür, dass Hamburg jetzt die Rekordzahl von rund 80.000 Hunden beherbergt, sieht es in vielen Gegenden doch ganz anständig aus. Aus meiner lange vergangenen Jugendzeit erinnere ich deutlich verschmutztere Straßen in dieser Stadt, und dass sich seit Einführung der kostenlosen Gassibeutel da schon vieles gebessert hat, bestätigen mir ältere Hamburger immer wieder.

Ich weiß noch gut, wie viele Leute sich im Sommer über die mit diesen gut gefüllten Beuteln vollgestopften, überquellenden Mülleimer an Alster und Elbe aufgeregt haben. Dieser Ärger ist zwar absolut nachvollziehbar, aber man sollte auch mal den guten Willen der Hundehalter sehen, die korrekt gehandelt und den Dreck eben nicht einfach nur im Sand verbuddelt hatten.

In anderen europäischen Städten mit ähnlicher Hundepopulation habe ich da schon ganz andere Szenarien gesehen – aber lassen wir das. Egal was ich hier schreibe: Es kommen bestimmt einige strenge Mails, so nach dem Motto: „Sie waren wohl lange nicht mehr in Park X“, oder: „Schauen Sie sich mal in der Straße Y um.“ Ich muss die Verfasser enttäuschen: Leider können Frieda und ich in dieser großen Stadt naturgemäß nur ungefähr vier bis fünf Grünanlagen mit Auslaufflächen regelmäßig besuchen, und die sehen zwar nicht perfekt, aber ziemlich gut aus.

So groß ist dieses Aufreger-Thema, dass ich es erst in der kommenden Woche abschließen kann. Dann packe ich ein weiteres heißes Eisen an: Wenn’s ums große Geschäft mal Ärger gibt, bekommen den nach meinem Eindruck immer die Falschen. Und dann verrate ich auch, warum ich immer ein paar mehr Gassibeutel mitnehme, als für Friedebutsch eigentlich nötig sind.

