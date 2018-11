Wir brauchen eine ehrliche Bilanz der Schulgewalt

Die Statistik der Schulbehörde spricht eine klare Sprache: Die Zahl der gefährlichen Körperverletzungen in Schulen und auf Schulhöfen ist rückläufig – in den vergangenen zwei Jahren um rund ein Drittel. Das ist erfreulich und vielleicht auch ein Ergebnis der in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweiteten Anstrengungen im Bereich Prävention.

Trotzdem: Auf die Gesamtzahl von rund 240.000 Schüler bezogen mögen die 64 registrierten Straftaten im vergangenen Schuljahr zwar wenig erscheinen. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass jede einzelne Tat für die Beteiligten schwere körperliche und auch seelische Folgen haben kann. Etwa beim klassischen Fall einer gefährlichen Körperverletzung, wenn mehrere Jungen einem Mitschüler ins Gesicht schlagen und ihn mit Füßen treten.

Nachvollziehbar und richtig ist das Bemühen der Behörde, möglichst einheitliche Standards zur Grundlage der statistischen Erfassung zu machen. In der ersten Aufregung vor Ort nimmt sich manch Vorfall dramatischer aus als vor dem professionellen Auge eines Polizisten. Nicht nachvollziehbar ist, dass die Fälle sogenannter einfacher oder leichter Körperverletzungen keinen Eingang mehr in die zentrale Statistik finden, sondern nur schulintern dokumentiert werden. Selbstverständlich ist es politisch angenehmer, geringere Fallzahlen (eines eingeschränkten Deliktspektrums) verantworten zu müssen.

Das darf aber nicht der Maßstab sein: Bei dem sensiblen Thema schulischer Gewalt darf es keine blinden Flecke der öffentlichen Wahrnehmung geben. Vor allem haben jedoch die Schulen die Aufgabe, nicht wegzuschauen und auch vermeintlich leichtere Fälle gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen Schülern mit den Beteiligten aufzuarbeiten und im Sinne wirkungsvoller Prävention ernst zu nehmen.

