Merkels Rückzug ist ein Glücksfall für die CDU

Dass Angela Merkel mit ihrem Rückzug in letzter Minute – kurz bevor Parteifreunde ihr den Stuhl vor die Tür gesetzt hätten – ein nicht bestelltes Haus hinterlässt, erweist sich als Glücksfall für die CDU. Und darüber hinaus als Sauerstoffzufuhr für die erschöpfte Parteiendemokratie.

Die Christdemokraten haben es jetzt selbst in der Hand, die dringend notwendige personelle und programmatische Erneuerung voranzutreiben. Die Ausgangslage ist gut. Über Jahrzehnte galt die Partei zu Recht als Kanzlerinnenwahlverein. Jetzt stehen mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz eine Kandidatin und ein Kandidat zur Wahl, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Dritte hat sich bereits wenige Tage nach einem Frühstart ins Aus geschossen. Der Versuch von Jens Spahn, das Flüchtlingsthema erneut in den Mittelpunkt der politischen Ausein­andersetzung zu rücken und sich als Alternative für die zur AfD abgewanderten Wähler zu empfehlen, muss scheitern. Die Union hat aus der Bayernwahl gelernt. Dort wurde Seehofers Eskalationskurs vom Wähler hart abgestraft.

Jetzt also Merz gegen Kramp-Karrenbauer: der Sauerländer gegen die Saarländerin, der Wirtschaftsliberale gegen die Soziale, der Aufsichtsrat beim größten Vermögensverwalter der Welt gegen die Frau, die sich als bodenständige Ministerpräsidentin einen Namen gemacht hat, der Anschärfer gegen die Verbindliche, der Merkel-Gegner gegen die Merkel-Vertraute.

Für eine Prognose ist es noch zu früh. Noch sind die Reihen nicht geschlossen. Die Kandidaten haben in den kommenden vier Wochen die Chance, sich und ihre Konzepte für die Neuausrichtung der CDU vorzustellen. Die Entscheidung fällt auf dem Parteitag Anfang Dezember in Hamburg. Klar ist, dass der oder die Neue ein bisher noch nicht geglücktes Kunststück vollbringen muss: Denn es gilt das Profil der konturlos gewordenen Partei zu schärfen. Sie für konservative Wählerinnen und Wähler wieder attraktiv zu machen und zugleich offen für Bürger der Mitte zu bleiben. Eine Herkulesaufgabe.

Wer jetzt den Vorsitz übernimmt, muss auch Kanzler können. Denn solange die SPD sich im freien Fall befindet und die Grünen nicht mehrheitsfähig sind, hat die Union trotz schwindenden Zuspruchs die Poleposition im Rennen ums Kanzleramt. Auch wenn Angela Merkel bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt bleiben will, so glaubt wohl niemand, dass die Große Koalition bis 2021 hält. Neuwahlen schon im nächsten Jahr sind wahrscheinlich. Auch weil die SPD im Kampf ums Überleben mehr Beinfreiheit braucht. Gesucht wird also eine Art Wunderheiler für die CDU: Eine Persönlichkeit, die die Partei zu neuer Stärke führt und zugleich für weite Teile der Gesellschaft wählbar ist. Die für Werte steht und glaubwürdig ist. Die Führungsstärke mit Integrationsvermögen verbindet. Es ist die Sehnsucht nach einem Messias, der die Partei zurückführt in die 40-Prozent-Zeiten.

Doch den Weg zurück gibt es nicht. Vielmehr geht es darum, glaubwürdige politische Angebote zu machen für eine Gesellschaft im Umbruch, in der zu viele das Vertrauen in die Gestaltungskraft der Parteien verloren haben. Gebraucht wird ein Chef oder eine Chefin, die den jetzt in der CDU notwendigen Erneuerungsprozess mit persönlicher Autorität führt, für offenen Dialog sorgt, Kontroversen zulässt und Mehrheiten organisiert. An diesem Prozess muss sich die ganze Partei beteiligen. Es geht um einen demokratischen Prozess. Neue Köpfe allein werden es nicht richten.

