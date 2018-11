Zwischen Hamburg und Berlin – Wer kann die Union führen?

Christoph Schwennicke, Chefredakteur des in Berlin produzierten Magazins „Cicero“, und Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, pflegen eine E-Mail-Freundschaft, die wir jeden Sonnabend an dieser Stelle veröffentlichen.

Haider: Lieber Christoph, ist ja kaum was los bei euch in der Hauptstadt … Friedrich Merz sorgt bei einigen in der CDU für Angst und Schrecken, oder?

Schwennicke: Und bei anderen für grenzenlose Glücksgefühle. Weil etwas passiert ist, auf das sie nicht mehr zu hoffen wagten.

Haider: Und wir freuen uns, weil Personalpolitik in der CDU so spannend ist wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht. Wie groß sind die Chancen von Merz?

Schwennicke: Es läuft in meinen Augen auf Merz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer hinaus. Hinter ihr wird sich der Merkel-Flügel versammeln. Hinter dem Joker Merz die Putschisten der Anti-Merkelianer. Jens Spahn sollte sich überlegen, ob er nicht ins Team Merz eintritt. Ansonsten droht ihm eine Niederlage. Die Zeit läuft eh für Spahn. Merz wird in den nächsten Tagen 63.

Haider: Und was bedeutet die Aussage von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, dass er sich unter den jetzigen Konstellationen nicht um den CDU-Vorsitz bewerben will?

Schwennicke: Laschet, so hab ich irgendwo gelesen, geht angeblich aufs Ganze. Parteivorsitz plus Kanzlerschaft. Es wäre eine plausible Erklärung, ob sie stimmt, weiß ich aber nicht.

Haider: Aus CDU-Sicht wäre Friedrich Merz zumindest der Kandidat unter den bisherigen Interessenten, der der AfD schnell wieder Stimmen wegnehmen könnte.

Schwennicke: Er wäre der AfD-Schwamm und würde mit einem Wisch ganz viel davon wieder aufsaugen. Komischerweise sind sich da alle einig in diesem Befund. Auch die, die immer bestritten haben, dass Merkel verzweifelte CDU-Wähler in die Arme der AfD treibt.

Haider: Umgekehrt heißt das: Wer Kramp-Karrenbauer wählt, löst das größte Problem der CDU nicht.

Schwennicke: So sehe ich das. Andere sehen das anders. Ich weiß nur: 27 Prozent in den Umfragen sind für die Union kein Naturgesetz. Im August 2015 standen CDU/CSU bei 42,4 Prozent. Das ist nur drei Jahre her. Seither geht’s bergab.

