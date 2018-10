Der Frieda-Gipfel im Altenheim

In einem Film würde es jetzt so losgehen: Herrchen sitzt in einem Kreis würdiger alter Menschen, Frieda hat sich unter einen Stuhl verkrümelt, und ein anderer Hund, der auch Frieda heißt, bildet den munteren, viel bestaunten Mittelpunkt der Runde. Wie sind wir hierhergekommen, was hat das alles zu bedeuten? Schnitt.

Matthias Schmoock mit seiner Labradoodle-Hündin Frieda.

Fangen wir am besten beim Anfang an. Vor einiger Zeit schrieb mir Leserin Christina Koeplin und berichtete von ihrer siebenjährigen Frieda. Diese English-Cocker-Spaniel-Hündin leistet Besonderes: Sie besucht Senioren in entsprechenden Einrichtungen und sorgt vor Ort für Abwechslung und gute Laune. Das klang interessant. Ein Treffen mit Frieda und Frieda, sozusagen ein Frieda-Gipfel (höhö), wurde anberaumt. Und um mehr zu erfahren, verabredeten wir vier uns direkt zu einem Besuch. Das Projekt heißt „4 Pfoten für Sie“ und läuft über den Hundebesuchsdienst der Hamburgischen Brücke, einer Gesellschaft für private Sozialarbeit. „Die bloße Anwesenheit eines Tieres kann ausreichen, um Menschen mit Demenz wieder besser mit ihrer Umwelt in Kontakt treten zu lassen“, schreiben die Organisatoren. Davon bin ich auch überzeugt. Wir erleben es oft selbst bei einer dementen Seniorin in der Familie, die durch Friedas Besuche immer geradezu aufblüht. Frau Koeplin und ihre Frieda sind ein zertifiziertes „Besuchsteam“. Dafür mussten sie einen 40-stündigen (!) Qualifizierungskurs mit schwierigen Prüfungen bestehen. Toll. Meine Frieda und ich hätten das mit Sicherheit (noch) nicht geschafft.

Das Haus am Kanal in Dulsberg bietet Tagespflege für Senioren – hier trafen wir uns. Die Begrüßung vor Ort war turbulent. Lauter fremde Menschen, lauter neue Gerüche. Frieda wedelte und tänzelte zwar vergnügt umher, aber eine gewisse Gestresstheit war ihr doch anzumerken.

Die offiziellen Besuchshunde müssen die besondere Ausbildung geschafft haben und dürfen nur kerngesund sein. Friedebutsch ist zum Glück zwar nachweislich fit, aber das war’s dann auch schon. Ich konnte sie, das wurde schnell klar, nicht einfach so auf die Senioren loslassen, denn davon hätten beide Seiten nichts gehabt. Aber alle hatten sich schon auf die Frieda vom Abendblatt gefreut. Was also tun?

Mit der sympathischen Leiterin der Einrichtung handelten wir einen Kompromiss aus: Frieda durfte mit in den Raum, aber wir setzten uns als Zaungäste an den Rand. Sechs alte Damen und ein Herr, die älteste Jahrgang 1925, saßen dort – alle top gepflegt und freundlich gestimmt. Wie stark die Demenz bei den einzelnen ausgeprägt war, ließ sich bei so einem Kurzbesuch nicht feststellen, spielte aber ja auch keine Rolle.

Meinen Hund zu streicheln wurde nicht erlaubt, aber das war nicht weiter schlimm. Denn als Star des Vormittags wurde die andere Frieda aktiv. Und wie. Eine Stunde lang durften ihr die alten Menschen Leckerli geben und Spiele ausprobieren. Die ausgebildete Frieda spürte verstecktes Futter auf, beweis ihre Geschicklichkeit und ließ sich immer wieder bereitwillig tätscheln. Das Beeindruckendste dabei: Die müden, zunächst etwas teilnahmslosen Damen und der Herr blühten enorm auf. Jede Menge Geschichten wurden plötzlich erzählt – von eigenen Haustieren, lustigen Erlebnissen, Reisen mit Hund und Katze. Der Kontakt zur geduldigen und quirligen Frieda tat allen sichtlich gut. Die Gesichter wurden immer lebendiger, die Anekdoten sprudelten nur so. Geschickt hielt Frau Koeplin die Unterhaltung in Schwung, sprach die etwas Stilleren direkt an, hakte nach, animierte zum Weitersprechen.

Meine Frieda schaute dem Treiben interessiert, aber wohl auch etwas verständnislos zu. Sie ist ja auch noch nicht so lange in diesem wilden, immer wieder neuen Menschenalltag unterwegs. Irgendwann döste sie in dem warmen, gemütlichen Zimmer ein. Vielleicht machen wir in ein paar Jahren ja auch mal so eine Ausbildung – überzeugt hat mich das alles jedenfalls sehr.

Ermüdet hat uns dieser Besuch keineswegs, trotzdem gönnen wir uns jetzt erst mal einen Urlaub. Am 31. Oktober fällt die Kolumne wagen des Feiertags aus, die nächste Frieda-Geschichte gibt es dann wieder am 7. November.

