Der DAX und das Ende der Börsenparty

Es war eine rauschende Party: In den vergangenen zehn Jahren kannten die Kurse an den Weltbörsen nur eine Richtung: aufwärts. Notierte der deutsche Aktienindex in der Finanzkrise Anfang 2009 noch unter 4000 Zählern, stieg er bis Anfang dieses Jahres auf 13.600 Punkte. Seitdem geht es bergab, und die Schussfahrt nimmt Tempo auf. Gestern stürzten die Kurse um 2,2 Prozent auf unter 11.300 Punkte. Das ist noch kein Crash, aber es ist eine heftige Korrektur. Die Zeiten, in denen Anleger mit Aktien wenig verkehrt machen konnten, dürften vorerst vorbei sein.

Zwar trudeln die Kurse weltweit – in Deutschland aber fällt die Korrektur besonders heftig aus. Darin liegt ein Warnzeichen, denn viele Probleme sind hausgemacht. Die Diesel-Krise schlägt im Autoland Deutschland voll auf den DAX durch: Mit BMW, Conti, Daimler, VW sind gleich vier Hersteller beziehungsweise Zulieferer unter den Top 30 vertreten. Natürlich haben die Automanager die Krise durch ihr Fehlverhalten ausgelöst, Gerichte und Politik aber haben das Problem vergrößert. Inzwischen gibt es Diesel mit der Norm Euro 6d-Temp, die selbst Kritiker überzeugen – aber das dringt in der hysterischen Debatte kaum noch durch. Deutschland ist nur Vorreiter bei Diesel-Fahrverboten, leider nicht bei Elektroantrieben.

Auch andere Branchen leiden unter hausgemachten Problemen: Bayer übernimmt den hochumstrittenen Glyphosat-Erfinder Monsanto und wird von ihm in die Tiefe gerissen, die deutschen Banken darben, Thyssenkrupp zerlegt sich selbst. Die Weltlage mit Brexit, Wirtschaftskrieg und Italiens Eskapaden tut ihr Übriges. Da rächt es sich, dass die Große Koalition den Boom nicht für Zukunftsinvestitionen genutzt hat, sondern lieber soziale Wohltaten verteilt hat. Nun wird alles schwieriger: Kein Wirtschaftswunder währt ewig.

