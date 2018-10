Stresshochzeit in Berlin – auch Frieda gratulierte ...

Mit ihren noch nicht mal anderthalb Jahren ist Frieda schon ganz schön rumgekommen. Sie wissen ja: Nord- und Ostsee, Heide, Bayern. Ein Besuch in der Hauptstadt war da nur eine Frage der Zeit – und am vergangenen Wochenende ergab sich endlich die Gelegenheit. Anlass war eine Hochzeit, die Sonne strahlte – was will man mehr.

Keine Angst: Ich erzähle Ihnen hier jetzt keine Märchen so nach dem Motto „Frieda bestaunt das Brandenburger Tor“. Zum einen sind die Wände, Autos und Beine aus der Hundeperspektive in jeder Großstadt ohnehin gleich interessant (oder langweilig), und zum anderen halte ich nichts davon, einen jungen Hund an irgendwelche stressigen „Hotspots“ zu schleppen. Ein paar Eindrücke vom Grunewald und aus Potsdam sollen reichen.

Potsdams Trottoirs hatten es Friedas besonders angetan. Das lag daran, dass in den Rillen zwischen den Steinen jede Menge Leckereien hängen bleiben, Krümel von Currywurst, Buletten und Döner. Deutlich weniger Fischbrötchen.

Friedas Menscheneltern nutzten die Gelegenheit zur Besichtigung der Gerhard-Richter-Ausstellung um Palais Barberini. Wer sich einen Hund zulegt, macht sich vorab vermutlich nicht klar, dass bei solchen Besichtigungen fortan von zweien immer einer draußen bleiben muss, um sich mit dem Vierbeiner zu beschäftigen. Rein durfte Frieda nur zum Kartenkauf – und da erlebten wir Verblüffendes. Wir waren bereits in der Drehtür (Frieda auf dem Arm), als uns ein freundlicher Pförtner zurückwinkte und eine Seitentür öffnete. „Det is wegen die Allergiker“, erläuterte der Mann. Erstaunlich: Da gibt es offenbar diese Vorschrift zum Schutz derjenigen, die auf Tierhaare allergisch reagieren. Finde ich interessant. Wieder etwas Neues, wie so oft, seit Frieda unser Leben teilt.

Während Friedas Frauchen einige Runden im Palais drehte, spazierten Herr und Hund durch die schönen Anlagen. Dass die Hanseaten kühl und maulfaul seien, kann ich zwar keinesfalls bestätigen. Aber die Leute im Raum Berlin erweisen sich doch als deutlich kommunikativer. Und wo die Hamburger schon sehr hundelieb sind, setzen die Berliner und Potsdamer noch eins drauf. Ergebnis: „Na du Pöks, wat bist du denn für eene?“ und „Na Kleene, wie heißt ’n du?“ überall. Viele amüsante Gespräche gab’s – und nun wissen Frieda und ich alles über Ringo, Tscharlie und einige andere Vierbeiner.

Bei der Trauung in der Grunewaldkirche wurde es spannend. Brautpaar und Pastor waren mit Friedas Anwesenheit einverstanden, und sie spazierte aufgeschlossen in das Gotteshaus. Aber: Würde sie die gebotene Contenance bewahren? Zur Sicherheit hatten wir einen Kauknochen eingesteckt. Alles klappte wunderbar. Jedenfalls fast bis zum Schluss. Friedebutsch döste zu unseren Füßen in einer Bank ganz hinten und war auch bei donnerndem Orgelspiel und dem Jawort nicht aus der Ruhe zu bringen. Das änderte sich, als der Pastor die Gäste unmittelbar nach der Trauung aufforderte, ihrer Freude lautstark Ausdruck zu verleihen. In das allgemeine Jubeln, Pfeifen, Klatschen und Trampeln stimmte Frieda entschlossen mit ein. Langsam flaute der Lärmausbruch ab, alle wurden leiser. Alle außer Frieda. Und wie das dann immer so ist: Eben steckte der Knochen doch noch in der rechten Manteltasche, oder war’s die linke? Dann kriegte ich ihn nicht richtig zu fassen. Er hakte irgendwo fest, wertvolle Sekunden verstrichen. Frieda bellte enthusiastisch weiter, die komplette Hochzeitsgesellschaft drehte sich zu ihr um – laut lachend. Gott sei Dank klopfte mir der Bräutigam hinterher auf die Schulter: „Ich liebe euren Hund.“

Abends peste Friedebutsch ausgiebig die Hänge im Düppeler Forst rauf und runter, schlabberte Wasser aus der Havel und vertiefte im Licht des Sonnenuntergangs die spektakulären Kuhlen der Wildschweine, die wie umgepflügte Mini-Äcker aussehen, durch intensives Nachscharren. Und wieder überall dieses: „Wen ham’ wa denn da?“ und „Wat bist ’n du für ’ne Süße?“. Dass sie Neuland betreten hatte, wird Frieda gemerkt haben, aber natürlich nicht, dass es auch Hauptstadtland war. Mal angenommen, sie hätte es gemerkt und uns dazu etwas mitteilen können. Dann wohl Folgendes: „Berlin, det hat wat.“

