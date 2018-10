"Skandinavien, du hast es besser"

Weit braucht man von Hamburg aus nicht zu fahren, um in die Länder des Glücks zu gelangen. In Skandinavien sind die Menschen am zufriedensten. Nach dem Weltglücksbericht 2018 der Columbia University stehen Finnland, Norwegen, Dänemark und Island geschlossen an der Spitze – vor der Schweiz und den Niederlanden. Deutschland findet sich lediglich auf Platz 15, noch hinter Österreich, Costa Rica und Irland. Was machen die Nordlichter so viel besser als der Rest der Welt, dass sie zufriedener sind?

Sitzt man im Jahrhundertsommer in Straßencafés in Kopenhagen, Helsinki oder Oslo, fällt eines auf: Es gibt viele Kinder und viele junge Eltern. Und für deutsche Augen noch bemerkenswerter: Offensichtlich haben die Kinder nicht nur Mütter, sondern auch Väter, die sich mit ihnen in der Öffentlichkeit zeigen. Könnte in dieser simplen Beobachtung etwas dran sein, das mit zum Glücksempfinden der Skandinavier beiträgt? Sind Menschen glücklicher, wenn sie in jungen Jahren Eltern werden? Und macht „Zeit für Kinder zu haben“ in besonderem Maße Väter zufrieden(er)?

Zuerst einmal ein kurzer Check, ob die anekdotischen Reiseerfahrungen mit den gängigen Statistiken in Einklang sind. Ja, sind sie, aber nicht ganz so eindeutig wie erwartet. Zwar bringen skandinavische Frauen mehr Kinder zur Welt als deutsche. 100 Frauen haben in Schweden 185 Kinder, in Deutschland sind es nur 159 Kinder, aber in Finnland sind es noch weniger (nämlich nur 157). Und – nicht zuletzt der zugewanderten Eltern wegen (Frauen mit Migrationshintergrund haben ein niedrigeres Durchschnittsalter und mehr Kinder als deutsche Frauen) – steigt die Geburtenziffer in Deutschland in letzter Zeit steil nach oben (alleine von 2015 auf 2016 ist sie von 150 auf 159 Kinder hochgeschnellt), während der Trend in Skandinavien nach unten zeigt.

Etwas weiter bei der Erklärung hilft ein Vergleich, wie alt Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes sind. Da ist die Anzahl der jungen Mütter in Deutschland rückläufig. Zu Zeiten von Wirtschaftswunder und Babyboom (also 1964) waren die Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes jünger als 25. Bei der Jahrhundertwende waren sie bereits 29, heute sind sie über 30 Jahre alt.

In Skandinavien warten zwar Frauen auch immer länger, bis sie Mütter werden. Dennoch sind sie bei Geburt des ersten Kinds jünger. Isländische Frauen werden mit 27 Jahren, finnische und norwegische mit etwas weniger, schwedische und dänische mit etwas mehr als 29 Jahren erstmals Mutter.

Bleiben ein paar Fakten zur Rolle der Väter. Und da zeigt sich der fundamentale Unterschied zu Skandinavien bereits in der Statistik. Väter spielen in deutschen Statistiken keine Rolle! In der aktuellsten verfügbaren Publikation des Statistischen Bundesamts zu „Geburten in Deutschland“ ergibt eine Stichwortsuche nach den Begriffen „Vater“ oder „Mann“ keinen einzigen Treffer. In Skandinavien hingegen ist Gleichberechtigung keine Einbahnstraße. Frauen UND Männer sollen gleichermaßen Eltern sein und Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Dafür wird vom Staat mit Steuergeldern und Gesetzen eine Menge getan. So gibt es für Mütter und Väter einen identischen Anspruch auf bezahlte Elternzeit am Arbeitsplatz von bis zu 480 Tagen, der in Schweden mittlerweile rund zu einem Viertel von Männern wahrgenommen wird. Insgesamt beanspruchen rund 85 Prozent der schwedischen Väter die Elternzeit.

Viele junge Väter nutzen die mit der Digitalisierung einhergehenden neuen Möglichkeiten, die täglichen Arbeitszeiten zu flexibilisieren. So wird es in Skandinavien mehr und mehr populär, den Arbeitstag nachmittags zu unterbrechen, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Dafür setzen sich berufstätige Eltern abends noch mal hin und erledigen von zu Hause aus, was sie tagsüber der Familie wegen haben liegen lassen.

Gehalt und Karriere spielen nicht mehr jene nahezu monopolistisch dominante Rolle wie in früheren Zeiten. Vielmehr streben junge Eltern in Skandinavien eine als optimal empfundene Work-Life-Balance an, die ihnen ermöglicht, beides zu sein: glückliche Eltern und erfolgreiche Berufsleute – selbst wenn sie dadurch vielleicht weniger materielle Einkünfte haben.

Ganz offensichtlich macht eine gesunde Mischung von Arbeits- und Freizeit die Menschen besonders glücklich. Vielen wird selbstbestimmte Zeit mit der Familie wichtiger als Geld. Ob diese Erkenntnis aus Skandinavien nicht auch in Hamburg gültig ist?

