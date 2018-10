Merkels Ende oder eine neue Chance?

Wie Angela Merkel am Sonntag wohl auf die Woche zurückgeblickt hat, in der sie die größte Niederlage ihrer Kanzlerschaft einstecken musste? Eine Woche, die sie vermutlich in der Erwartung begonnen hatte, das größte Kopfzerbrechen werde ihr der heikle Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan verursachen. Stattdessen sieht sie ihre Macht infrage gestellt durch eine Niederlage, die ihr nicht von der Opposition, sondern von den eigenen Abgeordneten beigebracht worden ist.

Sie hatten in geheimer Wahl am Dienstag Merkels getreuem Statthalter an der Fraktionsspitze, Volker Kauder, nach 13 Jahren die Gefolgschaft verweigert. Die Fraktion vertraut jetzt auf Ralph Brinkhaus, einem „Steuerberater aus Ostwestfalen“, wie es ein wenig verächtlich in vielen Kommentaren zu lesen und zu hören war. So sichtbar ist Merkel bislang keine Abstimmung entglitten.

Heike Göbel ist Redakteurin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“

Die Kanzlerin hat die Niederlage kurz eingestanden, zeigt sich aber gewohnt kämpferisch. Die Opposition ließ sie wissen, sie werde im Bundestag nicht die Vertrauensfrage stellen. Spekulationen, Merkel könnte zumindest den Parteivorsitz im Dezember in andere, jüngere Hände legen, dämpfte sie mit der Bemerkung, sie habe ihre „Meinung bezüglich der Verbindung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft nicht geändert“.

Für Merkel gehört bekanntlich beides untrennbar zusammen, Kanzlerschaft und Parteivorsitz. Etwaige Herausforderer auf dem CDU-Parteitag laufen damit ein hohes Risiko. Doch selbst wenn sich die Reihen der Partei um Merkel noch einmal schließen sollten, mehren sich die Zeichen des Überdrusses an der Chefin. Die Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auf Brinkhaus, den Unbekannten, der die Fraktion zum neuen Kraftzentrum der Union machen will. Das wird ihm nur gelingen, wenn er auch Kurskorrekturen ermöglicht. Die Unzufriedenheit mit Kauder speiste sich nicht nur aus Stilfragen, dem rauen Ton, dem Abwürgen der Diskussionen oder gar Drohungen. Und die Unzufriedenheit, die Abgeordneten in den Wahlkreisen entgegenschlägt, mag durch den Dauerstreit über die Zurückweisung von Flüchtlingen oder den (nun abgelösten) Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen gefördert worden sein – die Wurzel des Unmuts ist aber der unveränderte Eindruck, dass der Staat in der Frage, wer kommen und wer bleiben darf, nicht hinreichend handlungsfähig ist. Dieser Eindruck hat der AfD in viele Parlamente geholfen. Der Finanzpolitiker Brinkhaus war in diesen Fragen bisher nicht gefordert. Nun muss er Position beziehen, notfalls gegen Merkel.

Größere Hoffnungen verbinden auch die Wirtschaftspolitiker der Fraktion mit Brinkhaus, für die Merkel wenig übrig hat. Sie erwarten, dass Brinkhaus als einer der ihren das marktwirtschaft­liche Profil der Partei stärkt. Sie trauen ihm zu, der Union über den Verlust des Finanzministeriums an die SPD hinwegzuhelfen. Brinkhaus ist vom Wert solider Haushaltspolitik überzeugt, was nicht bedeutet, dass er Subventionen ablehnt, wenn dafür finanzieller Spielraum ist. Das umstrittene Baukindergeld hält er für eine gute Sache, um Familien zu Wohneigentum zu verhelfen. Ein Feld, auf dem er die Union gegen Finanzminister Scholz in Stellung bringen könnte, ist der Solidaritätszuschlag. Diese Woche hat sich die Industrie heftig bei Merkel beschwert, weil die Unternehmen bei der geplanten Teilabschaffung des Solis leer ausgehen. Holte Brinkhaus hier bei der SPD nachträglich Zugeständnisse heraus, wäre das ein Signal, dass die Unionsfraktion die Nöte der Wirtschaft langsam wieder ernst nimmt.

