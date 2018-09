E-Mails zwischen Hamburg und Berlin

Christoph Schwennicke, Chefredakteur des in Berlin produzierten Magazins „Cicero“, und Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, pflegen eine E-Mail-Freundschaft, die wir jeden Sonnabend an dieser Stelle veröffentlichen.

Haider: Lieber Christoph, der Ralph Brinkhaus ist ja die Überraschung der Woche: kam im Fernsehen erfrischend anders herüber, gar nicht wie ein (CDU-)Politiker. Und dann noch einer vom Land. Was kann man von dem erwarten? Und was bedeutet das Ende der Ära von Volker Kauder als Fraktionsvorsitzender für die Union? Und bitte komm Du jetzt nicht auch noch mit dem nächsten Merkel-Abgesang.

Lars Haider (l.) ist Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Christoph Schwennicke ist Chefredakteur des Magazins "Cicero"

Foto: Laible/Cicero

Schwennicke: Ein Fraktionschef ist automatisch und sofort Führungsreserve. Insofern ist Jens Spahn – und wer auch immer sich Hoffnungen macht – über Nacht ein Konkurrent erwachsen. Einer, der den Vorteil hat, frisch zu sein und frisch zu wirken.

Haider: Ist der Brinkhaus frisch, oder würde jeder frisch wirken, der nach so vielen Jahren Kauder kommt?

Schwennicke: Der wirkt auf mich naturfrisch. Frisch aus sich heraus. Aber natürlich umso mehr nach Kauder.

Haider: Du sagst ja wirklich nichts dazu, was der Wechsel an der Fraktionssitzung für die Kanzlerin bedeutet ... ich staune!

Schwennicke: Ich habe dazu auch keinen Kommentar geschrieben bei uns. Da wirst du nichts finden. Aber im „ZDF-Morgenmagazin“ habe ich diese Woche gesagt: Nach diesem Vorgang ist Frau Merkel in ihrer Nachspielzeit als Kanzlerin.

Haider: Woher kommt eigentlich bei so vielen die Lust am Untergang der Kanzlerin? Wann immer was passiert, liest man überall: Das war’s, jetzt ist es wirklich vorbei, bald tritt sie auf jeden Fall zurück.

Schwennicke: Das ist keine Lust am Untergang (welcher Untergang eigentlich?). Sondern das Gegenteil: eine Sehnsucht nach Aufbruch.

Haider: Und könnte bei diesem Aufbruch am Ende auch der neue CDU-Fraktionsvorsitzende der starke Mann werden? Oder wer?

Schwennicke: Wie eingangs gesagt: Ralph Brinkhaus ist ab jetzt mit im Jackpot.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.