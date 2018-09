Lust auf Neues: Der Picasso in mir

Kennen Sie das, liebe Leser? Jeder hat etwas in seinem Leben, das er schon immer mal ausprobieren wollte – aber nie getan hat. Boxen, Surfen oder Motorradfahren zum Beispiel. In meiner Wohnung steht seit gestern eine Staffelei. Daneben liegen diverse Pinsel und eine Farbpalette. Weiter bin ich nicht gekommen. Die Leinwand ist leer.

Schon seit einem Jahr schwirrt die Idee in meinem Kopf herum, mit dem Malen anzufangen. Dazu sollte man wissen: Ich habe absolut kein Talent. Null. Komma. Null. Eine gezeichnete Hand sieht bei mir mehr nach einer Wiener-Würstchen-Kette aus. Aber egal. Es geht um den Spaß. Nebenbei ist es eine prima Möglichkeit, vom Alltag abzuschalten. Es hat etwas Meditatives. Und genau danach sucht meine gestresste Generation gerade. Kaum zu glauben: Selbst Töpfern und Stricken stehen hoch im Kurs bei uns.

Das Problem: Ideen für neue Hobbys haben wir reichlich. Aber wir setzen sie nicht um. Zum einen habe ich meinen Terminkalender zu voll gestopft. Zu selten nehme ich mir Zeit für mich. Zum anderen hindert mich mein elender Perfektionismus daran, mit etwas Neuem (und Unbekanntem) zu beginnen.

Wenn ich tatsächlich mit dem Malen anfange, möchte ich, dass mein Bild schön wird. Nein, das ist untertrieben. Es soll ein Kunstwerk werden. Genau. Pablo Picasso kann einpacken!

Doch jeder – inklusive mir – weiß: Das kann ich nicht. So viel Künstler steckt nicht in mir. Zuletzt habe ich während des Kunstunterrichts in der Schule einen Tuschkasten angefasst und Donald Duck eher in „Chucky, die Mörderpuppe“ anstatt in eine niedliche Kinderfigur verwandelt. Na gut, ganz so schlimm war es nicht. Trotzdem hat die Welt nicht auf mein Gekritzel gewartet. Also lasse ich es doch besser sein.

Es klingt albern, aber die Wahrheit ist: Ich habe Angst zu versagen. Ich fürchte mich vor dem Urteil der anderen. Was passiert, wenn sie mein Bild hässlich finden? Dabei sollten wir uns lieber fragen: Warum interessiert es uns so sehr, was die anderen denken? Und warum wollen wir immer etwas Großartiges, gar Phänomenales erschaffen? Reicht es nicht, wenn wir Freude daran haben?

Ja, das genügt vollkommen. Außerdem: Der einzige Leidtragende meines neuen Hobbys wäre mein Freund. Schließlich muss er sich Donald Duck alias „Chucky“ an der Wand den ganzen Tag anschauen – aber ich bin mir sicher, das macht er gerne (oder?!).

Sehr oft sage ich im Alltag Sätze wie „Das will ich unbedingt mal ausprobieren“ und „Darauf hätte ich total Lust“. Doch neben zu wenig Zeit und dem selbst auferlegten Druck, ein Meisterwerk zu erschaffen, hindert mich vor allem eines an der Umsetzung: meine Faulheit.

Zugegeben, bei einigen Dingen komme ich einfach schwer in Gang. Ein gern und nicht zu selten erwähntes Beispiel von meinem Vater ist mein WLAN-Anschluss.

Genau. Der existiert nämlich immer noch nicht. Obwohl ich schon ein halbes Jahr in der neuen Wohnung lebe. Aber immerhin: Seit einer Woche liegt ein Paket mit dem Kabel-Router auf dem Tisch. Es ist sogar geöffnet. Ich habe nur noch keine Zeit (Lust) dafür gefunden, das Teil anzuschließen.

Vorgestern musste mir mein Telefonanbieter sogar eine Erinnerungs-SMS schicken. So weit ist es schon gekommen. „Lieber Kunde, installieren Sie bitte in den nächsten fünf Tagen Ihren Kabel-Router. Eine Anleitung zur Installation finden Sie im Paket. Das haben Sie schon von uns bekommen.“ Übersetzt heißt das so viel wie: Bewegen Sie endlich Ihren faulen Allerwertesten vom Sofa und schließen Sie den verdammten Router an.

Ja, manchmal brauchen wir den berühmten Tritt in den Hintern. Das gilt nicht nur für Arbeit im Haushalt, sondern auch für die nie geschriebene Bewerbung zum Traumjob – oder eben das nie ausprobierte Hobby.

Wir sollten mit all dem anfangen, worauf wir Lust haben. Und vor allem unsere Angst vor dem Versagen abschütteln. Wir machen etwas für uns und nicht für die anderen.

Deswegen schnappe ich mir einen Pinsel und male ein Bild. Egal was. Aber ich fange schon ganz bald damit an ...

