Hamburgs guter Ruf steht auf dem Spiel

Wäre diese Geschichte ein Märchen, könnte sie ungefähr so gehen: Es war einmal ein strenger Kassenwart, der hieß Peter Tschentscher und herrschte sieben Jahre lang in der Hamburger Finanzbehörde. Als er 2011 kam, fand er nur einen Geldsack mit einem großen Loch drin vor. Doch weil die Bürger fleißig arbeiteten, brav ihre Steuern zahlten und der Kassenwart gut auf ihr Geld aufpasste, konnte das Loch gestopft werden. Und als der Kassenwart dafür zur Belohnung zum Bürgermeister befördert wurde, übergab er seinem Nachfolger Andreas Dressel sogar einen prall gefüllten Geldsack. Doch der neue Kassenwart wollte nicht nur auf die Münzen aufpassen, sondern lieber anderen eine Freude machen – und so gab er das ganze Geld aus.

So ähnlich wird diese Geschichte von Teilen der Opposition erzählt. Das Problem daran: Zumindest der zweite Teil ist wirklich ein Märchen. Halten wir uns also lieber an die Realität.

Mehrausgaben wären so oder so gekommen

Richtig ist, dass Tschentscher eine alles in allem erfolgreiche Haushaltspolitik betrieben und ein großes Minus mit einer klugen Strategie, Disziplin und viel Glück (unaufhörlich sprudelnder Steuereinnahmen) in ein großes Plus verwandelt hat. Diese Strategie beinhaltete auch, sie immer wieder zu überprüfen und anzupassen. Daher wurden auch zu Tschentschers Zeiten die Ausgaben der Stadt mehrfach den hohen Einnahmen angepasst. Und so eine Überprüfung stand für dieses Frühjahr mit Blick auf den neuen Haushalt 2019/2020 erneut an. Ergebnis: Die bislang sehr konservative Strategie wird so angepasst, dass künftig dauerhaft höhere Ausgaben möglich sind.

Andreas Dey ist Redakteur im Ressort Landespolitik

Foto: Klaus Bodig / HA

Mit anderen Worten: Dass der Senat einige Milliarden Euro mehr ausgeben will, hat nichts mit dem Wechsel auf den Chefposten im Rathaus und am Gänsemarkt zu tun – das wäre so oder so gekommen. Es wäre auch kaum glaubwürdig, dass der Finanzsenator gegen den Willen des Bürgermeisters die Strategie geändert haben soll.

An der Maßnahme selbst gibt es wenig auszusetzen

An der Maßnahme an sich gibt es auch relativ wenig auszusetzen. Hamburgs Bevölkerung wächst rasant und mit ihr die Zahl der Kita-Kinder, Schüler, Studenten, ÖPNV-Nutzer, Radfahrer und Autofahrer. Die Infrastruktur bröckelt hier und da, Straßen und Brücken stöhnen unter dem enormen Lkw-Verkehr, 55.000 Flüchtlinge müssen integriert werden. Gegen diese Her­ausforderungen anzusparen wäre kontraproduktiv und würde für enorme Belastungen in der Zukunft sorgen. Das sieht auch der Rechnungshof so.

Dass die unabhängigen Prüfer dennoch scharfe Kritik an der Finanzpolitik äußern und erstmals eine Ampel in ihrem Bericht auf Rot stellen, sollte dem Senat aber zu denken geben. Denn der Rechnungshof kritisiert eben nicht die Strategie des Senats, sondern dass dieser sie zumindest für 2018 schlicht ausgehebelt hat – um noch 200 Millionen Euro mehr ausgeben zu können. Und diese Kritik ist berechtigt.

Aufgabe der Politik ist nicht Wunscherfüllung

Um es klar zu sagen: Es geht nicht um den Vorwurf, dass hier Geld verpulvert oder nach Gutsherrenart unters Volk gebracht wird. So wird zum Beispiel ein erheblicher Teil der Mehrausgaben für Pensionsverpflichtungen zurückgestellt oder in einen Topf für künftige Investitionen in U- und S-Bahnen eingezahlt. Das ist in Ordnung.

Indes: Einen guten Grund, warum man gerade mehr Geld braucht als eigentlich geplant, wird es immer geben. Aufgabe von Politik ist es aber nicht, jeden Wunsch zu erfüllen, sondern das Wünschenswerte und das Machbare in Einklang zu bringen. Den Ruf, das bislang seriös und erfolgreich hinbekommen zu haben, sollte der Senat nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

