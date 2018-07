Europa mit China gegen Trump?

Die EU will zeigen, dass sie Globalisierung auch ohne die USA kann. Was für ein Irrtum!

Der Feind eines Feindes muss lange noch kein Freund sein. Donald Trump reizt die Europäer bis auf Blut. Hemmungslos, rücksichtslos, stillos. Und er greift China an. Also naheliegend, dass sich Europa mit China gegen die USA verbindet? Was für ein Fehlschluss!

Erst hat der US-Präsident in Brüssel Deutschland frontal angegriffen. Danach hat er sich Wladimir Putin angedient, dem Oberhaupt jenes Landes, das von europäischen Staaten seiner imperialistischen Ukraine-Politik wegen wirtschaftlich boykottiert wird. Ganz offensichtlich behandelt der US-Präsident sein russisches Gegenüber besser als seine transatlantischen Verbündeten. Was für eine Tragödie!

Als wäre der US-Konflikt mit Europa für die Weltwirtschaftsordnung nicht schon genug, provoziert Donald Trump gleichzeitig auch China. Aus einem transpazifischen Handelskonflikt droht ein Handelskrieg zu werden. Kündigt der eine Kontrahent einen Strafzoll an, reagiert der andere mit einem Gegenschlag gleicher Wirkung. So schaukelt man sich gegenseitig ohne Rücksicht auf langfristige Verluste aller von Autos über Sojabohnen bis zu immer härteren Vergeltungsmaßnahmen hoch.

Frustriert, mit einem jahrzehntelangen Freund verhandeln zu müssen, dessen Zuneigung man offenbar verloren hat, wählt Europa die Flucht nach vorne. Die EU hat in Tokio mit Japan „Jefta“ unterzeichnet, das für die EU größtes Freihandelsabkommen überhaupt. Vor zwei Wochen kam es in Peking zum EU-China-Gipfel. Die Welt will zeigen, dass sie Globalisierung auch ohne USA kann. Was für ein Irrtum!

Keine andere Weltregion ist für Europa wichtiger als Amerika. Für Deutschland sind die USA der wichtigste Abnehmer von Handelsgütern. 2017 wurden deutsche Waren im Wert von 111,5 Milliarden Euro in die USA verkauft, nach China waren es nur 86 Milliarden Euro. Mit den USA hat Deutschland den größten Handelsbilanzüberschuss aller Länder (plus 50 Milliarden Euro) – mit China das größte Handelsbilanzdefizit (minus 14,5 Milliarden Euro). Und in den Wirtschaftsbeziehungen mit China läuft für die EU längst nicht alles rund. Europäische Investitionen in China sind genauso schlecht geschützt wie das geistige Eigentum, Markenrechte, Patente oder Innovationen.

Wie naiv muss man eigentlich sein zu glauben, dass China nicht ebenso knallhart wie die USA eine nationale Interessenpolitik betreibt, wenn vielleicht auch etwas diplomatischer als Donald Trump. Jahrhundertelang war das Reich der Mitte der übrigen Welt ökonomisch weit voraus. Staatspräsident Xi Jinping China will China wieder an die Spitze bringen – mit allen Mitteln, zu denen auch die Übernahme moderner Technologie durch Aufkauf westlicher Firmen, Ideenklau, Industriespionage, Druck und Erpressung gehören.

Vor allem aber hat Donald Trump bei vielen seiner Vorwürfe an Europa nicht unrecht. Die Europäer sind keine Musterknaben des Freihandels. Sie schützen ihre Inlandmärkte wie die USA – nicht plump mit Zöllen, sondern etwas verdeckter unter dem Deckmantel von Sozial-, Umwelt- und Gesundheitsstandards. Das Chlorhuhn lässt grüßen! Die Europäische Zentralbank nutzt die Nullzinspolitik, um den Euro gegenüber dem US-Dollar zu schwächen.

Bei aller Sprunghaftigkeit des Handelns gibt es im Trump’schen Paralleluniversum eine Konstante. Nie hat der US-Präsident einen Hehl daraus gemacht, dass es ihm bei all seinem Tun zuallererst um amerikanische (und seine eigenen) Interessen geht.

Im Umkehrschluss bedeutet die „America First“-Doktrin für Europa, dass die von den USA in der Nachkriegszeit initiierte Welt(wirtschafts)ordnung am Ende ist. Jetzt beginnt wiederum die Ära von nationalen Interessen, Macht und Stärke – eine neue Zeitrechnung. Europa wird künftig ohne USA alleine seine eigenen und durchaus vorhandenen gemeinsamen Interessen verfolgen müssen. Sich dabei auf Schützenhilfe aus China oder Japan zu verlassen, ist mehr als riskant. Es ist fahrlässig.

Nur zusammen hat Europa eine Chance gegen Paranoia, Mangel an Empathie und Sadismus. Nur eine „Europe United“-Strategie kann die Antwort sein gegen eine „America First“- oder „Reich der Mitte“-Doktrin.

