Sichtschutzzäune: Keine Chance für Gaffer

86.400 Euro lässt sich der Bund eine Investition kosten, die den Verkehr in Hamburgs Umland flüssiger und sicherer machen soll. Man habe schon in Nordrhein-Westfalen gute Erfahrungen damit gemacht und wolle nun weitere Strecken mit dem System ausrüsten.

Was zunächst gut klingt, hat einen fragwürdigen Hintergrund. Denn das Zaubermittel ist keine pfiffige Verkehrsbeeinflussungsanlage – es geht vielmehr um zwei Zäune, die von Hand in 20 bis 30 Minuten aufgebaut werden müssen und jeweils 100 Meter lang sind. Ihr einziger Zweck: Sie sollen bei schweren Unfällen die Rettungs- und Bergungsarbeiten erleichtern, indem sie Gaffern den Blick auf das traurige Geschehen nehmen.

Auch wenn sie ihren Zweck erfüllen: Dass solche Zäune überhaupt angeschafft werden müssen, ist ein Beleg für die Verrohung der Sitten auf Deutschlands Straßen. Hat es auf einer ­Autobahn oder Landstraße gekracht, wird viel zu oft von neugierigen Passanten nicht zuallererst gesichert und geholfen, sondern mit dem Smartphone draufgehalten und live gestreamt. Frei nach dem Motto: Je blutiger, desto besser. Helfer, die so etwas fast täglich irgendwo erleben, sind entnervt, erst recht, wenn ihnen zu allem Überfluss auch noch der Zugang zu den Opfern erschwert wird.

Gaffen gilt bereits als Ordnungswidrigkeit, Filmen eines Menschen in Not als Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Da Strafen allein jedoch nicht ausreichen, um Autofahrern die unheilige Sensationsgier auszutreiben, ist die Idee mit den Zäunen letztendlich zu begrüßen. „Fahren Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen!“ – dieser Spruch müsste eigentlich noch von der Gegenfahrbahn aus lesbar mit draufstehen. Weil er leider nicht schon in den Köpfen der Menschen steckt.

