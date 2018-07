Kommentar So werden Alleinerziehende benachteiligt

Rund 2,6 Millionen Alleinerziehenden-Haushalte gibt es in Deutschland. Die Kinder von getrennten Eltern wachsen zu 90 Prozent bei der Mutter auf, und somit tragen meist Frauen die Konsequenzen. Fast die Hälfte dieser Kinder lebt von Hartz IV. Demgegenüber stehen 300.000 Kindergartenplätze, die in Deutschland fehlen. Warum ist es so schwer für die Politik, zwischen diesen Faktoren eine Verbindung herzustellen?

Klar, es ist löblich, dass der Staat durch eine Reform nun in der Lage ist, den Unterhaltsvorschuss für zahlungsunwillige Väter zu begleichen. Aber wäre es nicht besser, Frauen mit Kindern in der Arbeitswelt zu unterstützen? Dafür müssten mehr Kindergartenplätze (bis 20 Uhr) geschaffen werden und vor allem die Stigmatisierung von Müttern, die Vollzeit arbeiten gehen, ein Ende haben. Es wäre daher an der Zeit, dass die Politik die Leistungen von Alleinerziehenden mit steuerlichen Vorteilen ähnlich dem Ehegattensplitting fördert. Weil sie Leistungsträgerinnen sind, zerrissen zwischen Familie und Beruf.

Kinder zu haben heißt in der freien Wirtschaft, verwundbar zu sein. Und sind die Kinder aus dem Haus, droht Altersarmut. Ende 2016 bekamen Männer im Westen im Schnitt 1078 Euro und im Osten 1171 Euro Rente ausgezahlt. Bei Frauen waren es 606 Euro beziehungsweise 894 Euro. So werden Alleinerziehende mehrfach bestraft.

Die Ehe steht in unserem Unions-regierten Land unter Schutz. Alleinerziehende Haushalte nicht. Sie genießen im Gegensatz zu Ehepaaren verschwindend geringe Steuervorteile. Auch wenn 56 Prozent der Paare, die das Ehegattensplitting nutzen, keine Kinder in ihrer Erklärung angeben. Alleinerziehende könnten zu dem Schluss kommen, dass der Staat auf ihre Kosten lebt, weil er ihre tägliche Gratisarbeit in der Erziehung nicht wertschätzt.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.