Warum Einwanderung bereichern kann

Es ist zwei Jahre her, da erntete Rechtsdraußen Alexander Gauland einen Shitstorm. Der AfD-Parteichef hatte vor der Europameisterschaft über Nationalverteidiger Jerome Boateng den bösen Satz gesagt: „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ Zwei Jahre und ein Vorrunden-Aus später ist die Nationalelf auf breiter Front zum Abschuss freigegeben – beziehungsweise Mesut Özil.

Einer der Helden von Brasilien wird beschimpft, weil er den türkischen Sultan Recep Tayyip Erdogan getroffen hatte. Aus der berechtigten Kritik an dieser Torheit ist bitterböser Ausländerhass geworden. Gerade wird eine der Institutionen des multikulturellen Deutschlands sturmreif geschossen.

Deutschland im Jahr 2018 ist ein kälteres Land als vor zwei Jahren. Das hat mit dem spalterischen Reden der Rechten zu tun; das liegt aber auch an der grenzenlosen Naivität der Linken. Die ungesteuerte Migration könnte zu einem Desaster für Deutschland als Einwanderungsland werden. Nichts prägt die Zuwanderungspolitik von morgen so sehr wie Art und Größe der Zuwanderung von heute.

Die Willkommenskultur ist längst umgeschlagen in Abwehrreflexe

Ein Beispiel gefällig? Vor der Öffnung der Grenzen im Sommer 2015 war die AfD klinisch tot, lag unter der Fünf-Prozent-Marke, inzwischen hat sie die SPD mit 17 Prozent in der Sonntagsfrage eingeholt. Fast ganz Europa hat durch die Flüchtlingswelle einen dramatischen Rechtsruck erlebt. Und die Willkommenskultur ist längst umgeschlagen in Abwehrreflexe. Früher bejubelten manche jeden Flüchtling als neuen Chefarzt, heute vermuten dieselben in ihm eher einen Kriminellen.

Unter diesem Stimmungswandel leiden vor allem die Migranten, die schon länger in Deutschland leben. Derzeit erleben wir einen Rückfall in Debatten, die wir für überwunden hielten – siehe Özil. Bis zur Massenmigration 2015 konnte man insgesamt von einer relativ gelungenen Integration sprechen. Diese wird nun nicht nur durch die zu große Zahl der Zuwanderer erschwert, sondern durch die schlechte Stimmung im Land sogar zurückgeworfen.

Es ist höchste Zeit, die Menschen wieder an die Vorzüge von Zuwanderung zu erinnern: Sie hat die Kultur bereichert und das Wirtschaftswachstum befeuert; die Nationalelf hat dank Mi­gration 2014 den Titel geholt. Und wie sähen die Gastromeilen in Eppendorf, Ottensen oder Winterhude aus – Schnitzel, Pommes, Strammer Max?

Höchste Zeit für ein modernes Einwanderungsgesetz

Zuwanderung belebt. Aber das Maß macht’s. Deutschland und Europa müssen Migration anders organisieren. Derzeit gilt das Recht des Stärkeren – wer Geld für die Schlepper, die Konstitution für die gefährliche Überfahrt oder Kontakte in Europa hat, überwindet die Grenzen, die anderen bleiben außen vor. Wir laden einerseits zur Migration in die Sozialsysteme ein – nehmen jährlich sogar 4000 Flüchtlinge auf, die über die Schweizer Grenze „fliehen“ – und bauen zugleich hohe Hürden für alle anderen.

Es ist höchste Zeit für ein modernes Einwanderungsgesetz, damit wieder die Staaten entscheiden und eben nicht Schlepper, türkische Türsteher oder Geld und Glück, wer einreisen darf. Daran sollte allen gelegen sein, die Einwanderung für eine Bereicherung und nicht in erster Linie für eine Gefahr halten. Gesteuerte Migration weckt Möglichkeiten, ungesteuerte Migration hingegen schafft sich am Ende selbst ab – weil sie Radikale an die Macht bringt.

Die Autorin Thea Dorn brachte es kürzlich in der „Zeit“ auf den Punkt: „Aufmüpfige aller Herren Länder, kommt zu uns! Unbegrenzte Zuwanderung für alle Anhänger des westlichen Menschenrechtsgedankens! Und wenn sie sich dann auch noch für Aspekte unserer europäischen oder gar deutschen Kultur interessieren, sollen die Migranten mir dreifach willkommen sein. Auf der reinen Wirtschaftsmigration liegt kein Segen.“

Vielleicht läge ein Segen darauf, dass sich Union, SPD, FDP und Grüne an einem parteiübergreifenden Kompromiss versuchen, der allen etwas abverlangt: eine Inte­grationsoffensive und konsequente Abschiebung, ein Einwanderungsgesetz und ein strikter (europäischer) Grenzschutz zugleich. Ein positiver Randaspekt: Die aufgeheizte Migrationsdebatte würde heruntergekühlt.

