Warum Frieda jetzt einen Body tragen muss

Der Wunsch, Ihnen Neues von Frieda zu berichten, lässt mich in die Tasten hauen. Dabei müsste ich meinem lieben Hund jetzt eigentlich die Pfote halten. Na ja, Daumen drücken, dass alles gut geht, reicht ja auch.

Vor ein paar Stunden wurde Friedebutsch kastriert – der erste (und hoffentlich letzte) größere Eingriff ihres Hundelebens. Mit hingebracht zur Tierärztin habe ich sie ja noch, dann verließ mich leider die Freizeit. Die Schilderungen der mit dabei gebliebenen Familienmitglieder und deren Handyfotos vom Beginn der OP müssen ausreichen, um mir und Ihnen den Ablauf zu verdeutlichen.

Frieda wurde betäubt, sodass ihr die Zunge erst mal unwiderruflich aus dem kleinen Maul hing. Steif, fast ausgestopft soll sie gewirkt haben, die Augen wurden ganz glasig. Auf dem nächsten Foto sieht sie ziemlich gefesselt aus – wie auf einer Streckbank. Der Eingriff selbst ging wohl ziemlich schnell, aber da war nur noch das kleine OP-Team im Raum. Friedalein kam anschließend in eine „Aufwachbox“ und blieb, wie ein menschlicher Patient, noch eine Weile „unter Beobachtung“. Dann wurde sie nach Hause kutschiert, wo ich ihr eben einen kurzen Besuch abstattete.

Ganz drömelig, wie die Hamburger sagen, guckte sie mich aus ihrem Körbchen heraus an – aber eigentlich auch schon wieder recht unternehmungslustig. Mit Antibiotika und Schmerzmittel ist sie auch versorgt. Sehr gut.

Weniger gefällt mir, dass sie jetzt eine Weile einen türkisfarbenen (!) sogenannten Body tragen muss, der sich ziemlich eng um ihren kleinen Leib wickelt. Der wurde ihr angezogen, damit sie nicht an die OP-Wunde kommen kann. Als Alternativen gibt es diese tütenartigen Kragen, die Hunde um den Kopf tragen müssen – auch nicht gerade ein Traum. Ach ja: Eine stattliche Rechnung wurde mir auch noch präsentiert. Obendrüber steht übrigens tatsächlich: „Name des Patienten: Frieda“.

Zum Eingriff selbst hier zunächst ein ganz kurzer, lehrreicher Exkurs: Bei der Kastration werden der Hündin Eierstöcke und Gebärmutter entfernt, bei der Sterilisation lediglich die Eileiter durchtrennt.

Wie immer gibt es in den Ratgebern unterschiedliche Ansichten darüber, was nun zu bevorzugen sei, aber insgesamt sprechen sich schon ziemlich viele Experten für die Kastration aus. Neben medizinischen Aspekten haben wir uns vor allem dafür entschieden, weil wir gut und gerne auf einen Wurf Mini-Friedas verzichten möchten. Und das kann ja wahnsinnig schnell gehen. Hinter der läufigen Frieda sind die Hundejungs her wie der Teufel hinter der lieben Seele. Hätte nie gedacht, in welcher Entfernung die schon Witterung aufnehmen können und was sie dann alles anstellen, um zum Ziel zu kommen.

In diesem Zusammenhang fällt mir ein, wie ich als unbedarftes Stadtkind oft auf einem Bauernhof Ferien machte. Die rustikale Dorfjugend raunte mir dann immer schlimme Geschichten zu, was der Bauer oder die Magd angeblich gerade mit einem Wurf junger Hunde oder Katzen angestellt hatte. Wollten die meine Nervenstärke testen? Wenn davon nur die Hälfte gestimmt hat, wär’s auch schon schlimm genug. Dagegen ist so eine OP zum richtigen Zeitpunkt doch deutlich erfreulicher. Langer Rede kurzer Sinn: Einen zweiten Hund im Haus könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, aber bitte keine ganze Familie.

Bleibt die Frage, ob sich Frieda durch den Eingriff verändern wird. Früher wurde ja immer behauptet, die Tiere würden ruhiger, fauler, auch fülliger. In meinem dank Frieda immer größer werdenden Bekanntenkreis habe ich mich vorab ausführlich umgehört – und von den diversen Haltern nichts Derartiges bestätigt bekommen. Auch in den vielen Foren und Büchern zum Thema ist davon keine Rede.

Ich werde die weitere Entwicklung jetzt genauestens beobachten und Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Und sollte Frieda nun tatsächlich wider Erwarten etwas Speck ansetzen oder nicht mehr so rasant durch die Gegend flitzen, bliebe sie für uns natürlich trotzdem derselbe tolle Hund.

So, Schluss an dieser Stelle. Ich muss schnell an Friedas Körbchen eilen. Ich kann ihr ja etwas Nettes vorlesen.

