E-Mails zwischen Hamburg und Berlin

Christoph Schwennicke, Chefredakteur des in Berlin produzierten Magazins „Cicero“, und Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, pflegen eine E-Mail-Freundschaft, die wir jeden Sonnabend an dieser Stelle veröffentlichen.

Haider: Lieber Christoph, Du bist ein Prophet: In der Causa Merkel/Seehofer ist alles so gekommenen, wie Du es vor einer Woche an dieser Stelle vorhergesagt hast, endlich mal! Nun hätte ich von Dir nur noch gern ein Psychogramm von Horst Seehofer. Wie tickt dieser Mann, warum sagt er heute das und macht morgen dieses, und haben wir so einen Innenminister wirklich verdient?

Schwennicke: Aber zwischendurch dachte ich schon, ich hab völlig falschgelegen. Horst Seehofer leidet. Unter ihr. Er ist nicht gemacht dafür, die Nummer zwei zu sein. In der Sache, das wird Dich nicht wundern, bin ich voll auf seiner Seite.

Haider: Merkt er denn nicht, dass es die Menschen in Deutschland zunehmend nervt, von einer bayerischen Partei und ihren Sonderlocken gegängelt zu werden? Er macht sich und die Seinen wichtiger, als sie sind …

Schwennicke: In der Sache nervt er nicht alle, im Gegenteil. Und bei der Dame im Kanzleramt hilft in der Angelegenheit nur die Brechstange. Das ist leider so. Er hat es ja lange im Guten versucht.

Haider: Aber müssen dann so Sätze sein wie: Meinetwegen ist sie Kanzlerin geworden, da lasse ich mich doch jetzt nicht von ihr rausschmeißen. Das ist so ungehörig, wie wir in Hamburg zu gern sagen.

Schwennicke: Nein, das darf natürlich nicht sein. Solche Sätze sind töricht, absolut töricht. Das darf man denken, aber nicht sagen. Mich erinnert er sehr an Oskar Lafontaine. Der hat es auch nicht ausgehalten, Schröder zum Kanzler gemacht zu haben. Dann hat er versucht, aus dem Finanzministerium heraus die Zügel in die Hand zu nehmen. Das Ende ist bekannt.

Haider: Also steckt hinter alldem, dass Seehofer gern selbst Kanzler wäre und Angela Merkel ihre lange Amtszeit einfach nicht gönnt. Bleibt eine Frage: Ist jetzt endlich Ruhe in der Bundesregierung?

Schwennicke: Nein. Niemals.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.