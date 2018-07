Warum Frieda das WM-Aus nicht verhindert hat

Eigentlich wollte ich hier zum Thema Fußball nichts mehr schreiben. Andere können das besser, und über das Aus der deutschen Mannschaft ist ja nun wirklich mehr als genug berichtet worden. So ganz kann ich das Thema heute aber auch nicht aussparen. Denn in der vergangenen Woche hatte ich Ihnen ja nachvollziehbar vermittelt, dass Frieda Toni Kroos beim Spiel gegen Schweden durch Telepathie unterstützte, und nun haben wir den Ärger.

„Was war mit Frieda los, warum hat sie nicht geholfen?“, wollten nun dieselben wissen, die sie gerade noch für ihren Einsatz gelobt hatten. Tja, Leute, ich weiß es doch auch nicht. Ich kann mir das nur so erklären, dass Frieda mit ihrem siebten Sinn (oder vielleicht auch mit dem achten oder neunten) gespürt hat, dass sich die deutsche Mannschaft den Sieg nach der Halbzeit selbst nicht mehr zutraute. Sie hat die Elf sozusagen nur aufgegeben, weil die sich selbst schon aufgegeben hatte. Das war es vermutlich auch, was die Spieler mit dem ewigen „Ich weiß auch nicht, woran’s gelegen hat“ in Wirklichkeit meinten.

Die erste Halbzeit – auch das gehört zur Wahrheit – hat die Lütte übrigens komplett verschlafen, obwohl sie wieder bei der fußballverrückten Clique in dem ausgeräumten Zimmer als Maskottchen mit dabei war. Diese monotonen Angriffe, immer über rechts, müssen sie ermüdet haben, und Jubelschreie konnten sie mangels Anlässen ja auch nicht aufwecken. Still und apathisch – so wie ihre menschlichen Gefährten – ließ Frieda das bittere Ende auf sich zulaufen.

Jogi Löw einmal kräftig angebellt

Hinterher hat sie Jogi Löw einmal kräftig angebellt, als der auf der Mattscheibe erschien, aber das hat ihn ja, wie wir jetzt wissen, nicht aus dem Amt getrieben. Nur eine Reaktion der guten Frieda kann ich noch vermelden. Als Oliver Bierhoff auf dem Bildschirm berichtete: „Wir wollten Südkorea müde spielen, aber es hat nicht sein sollen“, rollte sie plötzlich so merkwürdig auf dem Fußboden herum und gab dabei glucksende Geräusche von sich.

Ein Lachanfall? Sicher nicht, denn wir sind uns ja hier alle einig, dass sie den Sinn dieser Worte gar nicht verstanden haben kann. Das muss also Zufall gewesen sein. Ich selbst musste in dem Moment an einen alten Pekinesen (ja, die gibt’s noch) denken, der immer in meiner Nachbarschaft herumtapst. Wenn der sich mal vornehmen würde, Frieda „müde zu laufen“, wäre das ähnlich erfolgversprechend.

Aber lassen wir das und kommen – ausnahmsweise mal übergangslos – zum nächsten Thema. Kürzlich hatte ich hier mal geschrieben, dass Frieda sich an ein Blaumeisen-Kind ranpirschte und mir dabei wie eine Katze vorkam. Das löste eine lebhafte Diskussion im weitläufigen Bekanntenkreis aus, die sich darum drehte, warum es bei der Haustierwahl so oft Hund oder Katze heißt, aber nur wenige Menschen sich für undentscheiden.

Hunde behalten auch stets ihren eigenen Kopf

Psychologen und sonstige Experten haben sich (natürlich) mit dem Thema beschäftigt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Hundefans ganz anders ticken als begeisterte Katzenhalter. Die einen sind angeblich gesellig (Hund), die anderen eher reservierte Intellektuelle (Katze). Kann man alles nachlesen – muss man aber nicht glauben.

Auch Sie kennen ja sicherlich viele Menschen, auf die das jeweilige Gegenteil genauso zutrifft. Nehmen Sie mal den Katzenfan Hemingway. Der war ein Draufgänger und viermal verheiratet. Pudelbesitzer Schopenhauer? Ein Eigenbrötler. Auch die Behauptung, Hundehalter könnten mit Eigensinn und Unabhängigkeitsstreben von Katzen nichts anfangen, finde ich nicht zutreffend. Hunde lassen sich zwar einiges vorschreiben, behalten aber auch stets ihren eigenen Kopf und bleiben letztlich auch immer die Miniwölfe, die sie sind.

Warum es damals nun Hündin Frieda wurde und keine Katze Frieda? Katzen finde ich auch toll, aber mit Hunden kann man mehr unternehmen. Außerdem schätze ich auch Singvögel sehr und kann nicht leiden, wie Katzen mit ihnen umspringen. Dass sie dabei nur ihrem Instinkt folgen und die Halter letztlich selbst schuld sind, wenn sie ihre Katzen während der Brutzeit ins Freie lassen, ist mir natürlich klar. So oder so: Frieda, die sich hier gerade in der Sonne rekelt wie eine Katze, ist, wie und was sie ist. Und das ist auch gut so.

