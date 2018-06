Trumps Zölle – ein Vorteil für Airbus

Die Luftfahrt ist eine internationale Branche – das liegt in der Natur der Sache. Zudem unterliegt dieser Wirtschaftszweig aber auch seit jeher sehr stark dem Einfluss der Politik. Beides zusammen sorgt dafür, dass Airbus und Boeing, die beiden führenden Anbieter von Passagierjets, jetzt in die Mühlen des weltweiten Handelskonflikts mit Strafzöllen und anderen Marktzugangsbeschränkungen geraten.

Zwar hat US-Präsident Donald Trump diesen Streit vom Zaun gebrochen – das würde kaum jemand bestreiten. Doch gerade der amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat in einem solchen Umfeld mehr zu verlieren, als zu gewinnen. Denn der wichtigste Wachstumsmarkt liegt eben nicht zwischen San Francisco und New York, sondern jenseits des Pazifiks. Schon im vorigen Jahr waren rund ein Viertel aller weltweit neu gebauten Flugzeuge für chinesische Airlines bestimmt.

Airbus' europäische Herkunft wird zum Vorteil

Immer wieder einmal hat der Airbus-Konzern unter seiner Geschichte als länderübergreifendes Unternehmen gelitten. Im aktuellen politischen Umfeld wird die europäische Herkunft jedoch zum Vorteil für den Flugzeugbauer. So winkt ein Milliarden-Auftrag aus China, von dem nicht zuletzt das Werk auf Finkenwerder profitieren würde: Die Teile, die chinesische Airbus-Beschäftigte in Tianjin zu einem A320-Jet zusammenbauen, werden in Europa vormontiert und in Hamburg auf die Reise nach Asien geschickt.

Dennoch wäre es aus der Perspektive von Airbus voreilig, sich als klarer Sieger des Handelskonflikts zu sehen. Schließlich stammt wegen der vielen Zulieferungen aus den USA, von Bremsen bis hin zu Triebwerken, bis zu ein Drittel der Wertschöpfung eines Airbus-Fliegers von dort. Wie gesagt: Die Luftfahrt ist eine internationale Branche.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.